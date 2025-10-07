Alles zu oe24VIP
Nicole Mehner (l.), Center Manager Parndorf Fashion Outlet Marco Talasz, GF VOSSEN und Michael Unger, GF VOSSEN (M.)  und Sales Teamim neuen Vossen Store
Handel

VOSSEN feiert Wiedereröffnung des Stores im Designer Outlet Parndorf

07.10.25, 09:40
Im neu gestalteten Store wird die gesamte Vossen-Vielfalt auf rund 180 m2 präsentiert – von luxuriösen Handtüchern und Bademänteln bis hin zu stylischen Wellnessprodukten.

Vossen zählt zu den führenden Frottierwarenherstellern Europas und steht seit 1925 für höchste Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Mit Sitz in Österreich entwickelt und produziert das Unternehmen luxuriöse Handtücher, Bademäntel und Badeteppiche, die durch ihre außergewöhnliche Weichheit, Saugfähigkeit und Langlebigkeit überzeugen.

VOSSEN feiert Wiedereröffnung des Stores im Designer Outlet Parndorf
Farbvielfalt und Qualität im neuen Vossen-Store
Im wiedereröffneten Store zeigt man die beeindruckende Farbvielfalt der Frottierwaren, die in rund 100 verschiedenen Farben erhältlich sind und damit keine Wünsche offen lassen. Vereint Vossen doch perfekt zeitloses Design und Funktionalität in gewohnt hochwertiger Qualität und nachhaltiger Produktion. „Wir sind stolz, unseren Kundinnen und Kunden in Parndorf die gesamte Vielfalt unserer Kollektionen in einem völlig neuen Ambiente präsentieren zu dürfen“, erklärt Michael Unger, GF Vossen. „Der Store ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern ein Ort zum Wohlfühlen – genau wie unsere Produkte.“ 

VOSSEN feiert Wiedereröffnung des Stores im Designer Outlet Parndorf
Das Designer-Outlet Parndorf ist seit Jahren eine der beliebtesten Shoppingdestinationen in Österreich und der Region. Mit dem neu eröffneten Store stärkt Vossen seine Präsenz und setzt ein klares Zeichen für Qualität, Nachhaltigkeit und Design „Made in Austria“.

