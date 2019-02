Amazon zahlt null Dollar Steuern

Es ist eine Rechnung, die sich nicht sofort erschließt: Amazon hat im vergangenen Jahr mehr als zehn Milliarden Dollar Gewinn erzielt -und muss dafür in den USA nun keinen einzigen Cent Bundeseinkommenssteuer zahlen. Der onlinehändler erhielt sogar noch einen nachlass in Höhe von 129 Millionen Dollar, wie die Washingtoner Denkfabrik Institute on Taxation and Economic Policy (Itep) unter Berufung auf die Steuererklärung des Unternehmens berichtet.

Auch andere Konzerne nützen Schlupflöcher

Plan. null Dollar Steuern auf viele Milliarden Dollar Gewinn -solche Schlagzeilen sind auch ein Rückschlag für Trump. Denn ein Ziel seiner Reform war es, Schlupflöcher zu schließen und den Unternehmen zugleich durch niedrigere Sätze einen Anreiz zu bieten, weniger zu tricksen. Der Fall Amazon deutet darauf hin, dass dies nicht funktioniert. Der Plan der Regierung, Amerikas Konzernen entgegenzukommen und sie so zu mehr Moral zu bewegen, scheint nicht zu funktionieren. Amazon ist längst nicht das einzige Unternehmen in den USA, das -ganz legal - die Schlupf löcher ausnutzt.