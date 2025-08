Weltbekannte Schnitzel-Kette meldet Konkurs an

Einst hatte die weltbekannte weltbekannte Schnitzel- und Hendlkette "Wienerwald" 1.600 Restaurants – jetzt steht das Gastro-Unternehmen vor dem endgültigen Aus.

Wien. Die Traditionsrestaurantkette Wienerwald hat am 5. August 2025 offiziell Konkurs angemeldet. Einst weltberühmt für ihre Hendlgerichte und rustikale Gastlichkeit, steht das Unternehmen nun vor dem endgültigen Aus. Laut KSV1870 wurde ein Insolvenzverfahren gegen die Wienerwald Restaurants-Gesellschaft m.b.H. eröffnet. Der Konkursantrag kam dabei nicht vom Unternehmen selbst, sondern von einem Gläubiger.

Gegründet 1955 in München von Friedrich Jahn, war Wienerwald einst ein Symbol für österreichisch-deutsche Wirtshauskultur. Mit dem bekannten Slogan "Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald" und über 1.600 Restaurants weltweit – davon 700 im deutschsprachigen Raum – feierte die Kette große Erfolge. In Spitzenzeiten wurden bis zu 700.000 Hendl pro Tag verkauft.

Marke erlebte eine Talfahrt

Doch in den letzten Jahrzehnten erlebte die Marke eine Talfahrt: Besitzerwechsel und Konzepte ohne Erfolg führten zum massiven Rückgang der Filialen. Bereits 2002 stand Wienerwald Österreich kurz vor dem Aus, konnte sich aber vorübergehend retten.

Zuletzt betrieb Wienerwald nur noch drei Standorte in Wien und Umgebung – zu wenig, um profitabel zu wirtschaften. Ob die verbliebenen Lokale (etwa in der Slamastraße und Goldschmiedgasse) schließen müssen, ist derzeit unklar. Eine Stellungnahme der Betreiber fehlt bislang. Auf Google ist eine Filiale bereits als "vorübergehend geschlossen" markiert. Das endgültige Aus der Kultmarke scheint nah.