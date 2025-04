Weltweit einzigartig - Hier leuchtet das McDonald’s-Logo in Blau

Touristen kommen extra für Fotos von der außergewöhnlichen McDonald’s-Filiale in die Stadt.

Das ikonische McDonald’s-Logo, das weltweit als goldenes "M" bekannt ist, gibt es nicht in jeder Filiale in dieser klassischen Form. Aber: Eine Filiale in Sedona, Arizona, sticht heraus, denn sie präsentiert das "M" in einem einzigartigen türkisblau. Dieses ungewöhnliche Logo ist bereits seit 1993 an der Filiale zu sehen und wurde erst durch Fotos im Internet berühmt.

Alle Gebäude in einem einheitlichen Stil

Die Stadt Sedona hatte in den 1980er-Jahren beschlossen, dass alle Gebäude in einem einheitlichen Stil gestaltet sein müssen. Ein typisches gelbes McDonald’s-"M" und die roten Sonnenschirme hätten nicht in das stimmige Stadtbild gepasst. Daher musste McDonald’s das Logo ändern und gestaltete es in einem neutraleren Blau, das besser zur Umgebung passte.

Touristen-Attraktion

Weltweit gibt es rund 43.500 McDonald’s-Filialen, aber nur diese eine in Sedona hat das blaue "M". Mittlerweile zieht die Filiale viele Touristen an, die extra nach Sedona reisen, um das weltweit einzigartige McDonald’s-Logo zu sehen und Fotos zu machen.