Wiedereröffnung: Billa Plus startet in Amstetten mit neuer Beauty Zone

Der modernisierte Billa Plus Markt in Amstetten bietet auf 2.300 m² Verkaufsfläche ab sofort ein völlig neues Einkaufserlebnis – inklusive Österreichs erster Billa Plus Beauty Zone und erweitertem Sortiment.

Nach einem rund einmonatigen Umbau feierte der Billa Plus Markt in der Otto-Schott-Straße 2 in Amstetten seine große Wiedereröffnung. Seit 2001 ist der Standort fixer Bestandteil der regionalen Nahversorgung – jetzt überzeugt er mit einem zukunftsweisenden Konzept.

(v.l.n.r.): Eric Scharnitz (BILLA Vertriebsdirektor), Hamed Mohseni (BILLA Vertriebsdirektor), Marina Eichinger (BIPA Bereichsleiterin Customer Insights), Heinz Ettlinger (Finanzstadtrat von Amstetten), Alexander Poropatits (BILLA Vertriebsleiter) und Karl Wallner (BILLA Vertriebsleiter) freuen sich über die erste BILLA PLUS Beauty Zone in Österreich. © Billa AG/Robert Harson

„Als verlässlicher Nahversorger ist es uns besonders wichtig, unseren Kunden ein ideales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit dem Umbau des Billa Plus Marktes in Amstetten setzen wir genau hier an. Der Einkauf von Lebensmitteln und Drogerieprodukten geht ab sofort Hand in Hand. Damit möchten wir jene Kunden servicieren, die im unmittelbaren Umfeld keine hochwertige Auswahl an Drogerieprodukten haben. Mit der Erweiterung unseres Lebensmittelsortiments sprechen wir die Bedürfnisse unserer Kunden noch präziser an,“ betont Hamed Mohseni, Billa Vertriebsdirektor.

Im BILLA PLUS Markt in Amstetten befindet sich Österreichs erste BILLA PLUS Beauty Zone auf rund 200 m2 und bietet knapp 9.000 Drogerieartikel für den täglichen Bedarf. © Billa AG/robert Harson

Ein echtes Highlight ist die erste Billa Plus Beauty Zone Österreichs: Auf rund 200 m² Verkaufsfläche finden Kunden ab sofort knapp 9.000 Drogerieartikel – von Hautpflege über Haarprodukte bis zu Düften und Make-up. Mit Marken wie L’Oréal oder Bruno Banani bietet das neue Drogeriesortiment alles, was das Beauty-Herz begehrt.

Mehr Vielfalt bei Lebensmitteln – mit Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Neben dem neuen Drogerieangebot wurde auch das Lebensmittelsortiment deutlich erweitert. Die Kunden erwartet eine größere Auswahl an Brot & Gebäck, Frühstücksartikeln, Getränken, Convenience-Produkten sowie Haushaltswaren. Auch die Billa Pflanzilla Welt ist mit 132 rein pflanzlichen Artikeln vertreten und rundet das Sortiment für eine moderne Ernährung ab.

Wie in allen Billa Plus Märkten steht auch in Amstetten die Regionalität im Fokus: Über 930 Produkte aus der Umgebung – darunter Apfelsaft vom Seppelbauer, Most von Familie Leitner oder Zwetschken-Karotten-Saft von Ferdl Getränke – füllen das Regional Regal. Zudem wird 100 % Frischfleisch ausschließlich aus Österreich angeboten, gekennzeichnet mit dem „Fair zum Tier“-Siegel für mehr Tierwohl.

© Billa AG/robert Harson

Starker Nahversorger mit Herz für die RegionMarktmanager Maximilian Figerl und sein 65-köpfiges Team sorgen nicht nur für erstklassige Beratung und Einkaufserlebnis, sondern engagieren sich auch sozial: Der Markt unterstützt seit Jahren den soogut Sozialmarkt Amstetten mit regelmäßigen Lebensmittelspenden.