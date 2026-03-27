Wien Ticket präsentiert Tomka als neue Geschäftsführerin

Insgesamt 53 Personen haben sich für die Position beworben, darunter 19 Frauen und 34 Männer. Am Ende machte mit Birgit Tomka eine Frau das Rennen um die Geschäftsführung von Wien Ticket.

Mit 1. Mai übernimmt Birgit Tomka die Geschäftsführung von Wien Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding. Dabei handelt es sich um den größten Full-Service-Ticketdienstleister in österreichischer Hand. Tomka folgt in dieser Funktion Thomas Waldner nach, der in die Geschäftsführung der Wiener Stadthalle gewechselt ist.

Tomka wird künftig die operative und strategische Leitung der Wien Ticket verantworten und die Position des Unternehmens im dynamisch wachsenden Ticketing- und Eventmarkt weiter ausbauen. Mit der erfahrenen Managerin übernimmt eine ausgewiesene Expertin für Unternehmensführung, Organisationsentwicklung und digitale Transformation die Leitung von Wien Ticket. In ihrer bisherigen Laufbahn war sie von internationalen Konzernen über österreichische Unternehmen bis hin zu wachstumsorientierten Start-ups in unterschiedlichen Unternehmenskontexten aktiv.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Mein Ziel ist es, die bestehenden Stärken von Wien Ticket weiter auszubauen, die Strukturen zu stärken und die Weiterentwicklung des Unternehmens nachhaltig voranzutreiben", sagt die designierte Geschäftsführerin. Zuletzt war Birgit Tomka als Chief Operating Officer und Prokuristin tätig und verantwortete die operative Gesamtsteuerung eines Unternehmens mit Schwerpunkten in wirtschaftlicher Führung, Prozessoptimierung, Digitalisierung und Personalentwicklung.