Größte Mietanstiege sind in Ottakring und in Mariahilf zu verzeichnen. Günstigste Mieten und stärkster Rückgang in Simmering.

Nürnberg/Wien. Ein Vorjahresvergleich der Gesamt-Mieten in den 23 Wiener Bezirken von immowelt.at zeigt wie die preisliche Lage in den 23 Wiener Bezirken derzeit aussieht.



Die Mietpreis-Analyse zeigt, dass die Preisschere zwischen den Wiener Bezirken weiter auseinander geht. Während die Preise in den teuren Gegenden weiter ansteigen, sinken die Mieten in den günstigen sogar leicht.

Das sind die Luxus-Gegenden

Die höchsten Mieten zahlen Wiener in der Inneren Stadt, gefolgt von Neubau, Landstraße und Donaustadt.

Auch in Mariahilf (+6 Prozent), Wieden und Landstraße (jeweils +5 Prozent) hebt sich das Preisniveau merklich an. Aktuell müssen Mieter mit mittleren Quadratmeterpreisen von 14,80 Euro in Mariahilf und sogar 15,10 Euro im Bezirk Landstraße rechnen.



Wer allerdings neben der Hofburg oder dem Stephansdom wohnen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die höchsten Mieten werden nach wie vor im 1. Bezirk verlangt. Nach einem Plus von 4 Prozent kostet der Quadratmeter aktuell 17,50 Euro

Größte Anstiege

In Ottakring klettern die Mieten im Median um 7 Prozent, in Mariahilf um 6 Prozent. Den höchsten Anstieg aller untersuchten Bezirke gibt es im weiter außerhalb gelegenen Ottakring, wo sich die Angebotsmieten um 7 Prozent binnen eines Jahres verteuert haben. Der Quadratmeter kostet aktuell im Median 13,90 Euro.

Günstigste Mietpreise in Simmering

Günstigste Mieten gibt es derzeit im Randbezirk Simmering. Im 11. Bezirk sinken die Angebotsmieten binnen eines Jahres um 6 Prozent, was gleichzeitig den stärksten Rückgang in ganz Wien bedeutet. Dadurch gibt es in Simmering die günstigsten Gesamtmieten des ganzen Stadtgebiets. Der Quadratmeter kostet aktuell im Median 12,80 Euro, vor einem Jahr waren es noch 13,60 Euro.

So sieht die Lage in Ihrem Bezirk aus

Die Mietpreise im Überblick:



Bezirk Gesamtmieten 2019 Gesamtmieten 2020 Veränderung

(pro m²) (pro m²)

1. Innere Stadt 16,80 EUR 17,50 EUR +4%

2. Leopoldstadt 14,10 EUR 14,20 EUR +1%

3. Landstraße 14,40 EUR 15,10 EUR 5%

4. Wieden 13,80 EUR 14,50 EUR 5%

5. Margareten 14,30 EUR 14,40 EUR 1%

6. Mariahilf 14,00 EUR 14,80 EUR 6%

7. Neubau 14,60 EUR 15,20 EUR 4%

8. Josefstadt 13,90 EUR 14,40 EUR 4%

9. Alsergrund 14,20 EUR 14,10 EUR -1%

10. Favoriten 13,50 EUR 13,60 EUR 1%

11. Simmering 13,60 EUR 12,80 EUR -6%

12. Meidling 13,90 EUR 13,70 EUR -1%

13. Hietzing 14,30 EUR 14,20 EUR -1%

14. Penzing 13,50 EUR 14,10 EUR 4%

15. Rudolfsheim- 13,10 EUR 13,40 EUR 2%

Fünfhaus

16. Ottakring 13,00 EUR 13,90 EUR 7%

17. Hernals 13,10 EUR 13,20 EUR 1%

18. Währing 13,90 EUR 14,10 EUR 1%

19. Döbling 14,50 EUR 14,50 EUR 0%

20. Brigittenau 13,70 EUR 13,40 EUR -2%

21. Floridsdorf 14,20 EUR 14,10 EUR -1%

22. Donaustadt 14,50 EUR 15,10 EUR 4%

23. Liesing 14,10 EUR 14,30 EUR



1% Wien gesamt 14,00 EUR 14,30 EUR +2%

Als Datenbasis für die Berechnung der Mietpreis-Analyse wurden die auf immowelt.at inserierte Angebote herangezogen.