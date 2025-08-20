Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.100 aktien up +0.48% Andritz AG 63.45 aktien up +2.09% BAWAG Group AG 115.10 aktien up +0.7% CA Immobilien Anlagen AG 23.500 aktien down -0.59% CPI Europe AG 18.750 aktien down -0.9% DO & CO Aktiengesellschaft 230.50 aktien up +1.32% EVN AG 24.000 aktien up +1.05% Erste Group Bank AG 88.05 aktien up +1.67% Lenzing AG 27.200 aktien up +3.23% Mayr-Melnhof Karton AG 82.50 aktien up +2.1% OMV AG 47.600 aktien up +0.76% Oesterreichische Post AG 29.100 aktien up +0.87% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.260 aktien up +1.49% SBO AG 29.700 aktien up +1.54% Telekom Austria AG 9.580 aktien up +0.63% UNIQA Insurance Group AG 13.140 aktien up +0.77% VERBUND AG Kat. A 62.80 aktien up +0.32% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.200 aktien down -0.52% Wienerberger AG 33.240 aktien up +5.12% voestalpine AG 28.320 aktien up +3.89%
  1. oe24.at
  2. Business
Wien
© getty/Symbolbild

Booster xy

Wirtschaft und Tourismus jubeln: So soll sich der ESC-Boom für Wien auszahlen

20.08.25, 08:25
Teilen

Wien hat den Zuschlag als Austragungsort des Eurovision Song Contest 2025 erhalten – Hotellerie und Tourismus wittern einen enormen Schub. 

Dass Wien mit dem Claim „Europe, shall we dance?“ die Entscheidung für den Song Contest 2025 für sich gewinnen konnte, sorgt für Begeisterung bei der Hotellerie. Alexander Ipp, Vizepräsident der Österreichischen Hotelvereinigung und Landesvorsitzender in Wien, erklärt: „Das wird ein Riesen-Fest für die Wiener, für Künstler aus ganz Europa und für viele Tausend Fans aus aller Welt!“

Hotels bereit für Großevent

Insgesamt 433 Hotels mit 40.885 Zimmern und 81.337 Betten – von einfachen Unterkünften bis zu Häusern im Top-Segment – stehen in der Bundeshauptstadt bereit. „Wien überzeugt als Destination mit seinem breiten und diversifizierten Hotelangebot, optimaler Anbindung und einem Freizeitangebot, das von Klassik bis modern allen viel bietet!“, so Ipp.

ESC als Fenster zur Welt

Auch ÖHV-Präsident Walter Veit betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Gut umgesetzt wird der ESC zum Fenster zur Welt für ganz Österreich!“ Weltweit hätten heuer rund 170 Millionen Menschen JJs Sieg mit „Wasted Love“ beim Song Contest in Basel verfolgt. Für das kommende Jahr erwartet er noch höhere Reichweiten und verweist auf einen Werbewert im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Historische Chance für Österreich

Veit erinnert daran, dass schon 2015 Österreich vom Song Contest profitieren konnte. Elf Jahre später biete sich nun erneut die Möglichkeit, Land und Kultur international zu präsentieren: „Wie für die Schweiz im Vorjahr und nicht zuletzt Österreich 2015 ergibt sich nach nur elf Jahren wieder die phänomenale Chance, das Land und seine Kultur einem internationalen Publikum zu präsentieren!“ 

Wirtschaftskammer optimistisch 

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, zeigte sich erfreut: „Die Entscheidung den Song Contest 2026 gemeinsam mit Wien auszutragen, ist die richtige. ORF und Stadt Wien werden gemeinsam ein Event der Superlative austragen." Ruck weiter: Wien ist die Song Contest-Stadt Nummer eins. Das haben wir 2015 bewiesen und 2026 werden wir die Latte noch einmal höher legen. Gemeinsam mit den Eventveranstaltern, Gastronomen und Hoteliers der Stadt wird das zum Super-ESC.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden