Wirtschaft und Tourismus jubeln: So soll sich der ESC-Boom für Wien auszahlen

Wien hat den Zuschlag als Austragungsort des Eurovision Song Contest 2025 erhalten – Hotellerie und Tourismus wittern einen enormen Schub.

Dass Wien mit dem Claim „Europe, shall we dance?“ die Entscheidung für den Song Contest 2025 für sich gewinnen konnte, sorgt für Begeisterung bei der Hotellerie. Alexander Ipp, Vizepräsident der Österreichischen Hotelvereinigung und Landesvorsitzender in Wien, erklärt: „Das wird ein Riesen-Fest für die Wiener, für Künstler aus ganz Europa und für viele Tausend Fans aus aller Welt!“

Hotels bereit für Großevent

Insgesamt 433 Hotels mit 40.885 Zimmern und 81.337 Betten – von einfachen Unterkünften bis zu Häusern im Top-Segment – stehen in der Bundeshauptstadt bereit. „Wien überzeugt als Destination mit seinem breiten und diversifizierten Hotelangebot, optimaler Anbindung und einem Freizeitangebot, das von Klassik bis modern allen viel bietet!“, so Ipp.

ESC als Fenster zur Welt

Auch ÖHV-Präsident Walter Veit betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Gut umgesetzt wird der ESC zum Fenster zur Welt für ganz Österreich!“ Weltweit hätten heuer rund 170 Millionen Menschen JJs Sieg mit „Wasted Love“ beim Song Contest in Basel verfolgt. Für das kommende Jahr erwartet er noch höhere Reichweiten und verweist auf einen Werbewert im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Historische Chance für Österreich

Veit erinnert daran, dass schon 2015 Österreich vom Song Contest profitieren konnte. Elf Jahre später biete sich nun erneut die Möglichkeit, Land und Kultur international zu präsentieren: „Wie für die Schweiz im Vorjahr und nicht zuletzt Österreich 2015 ergibt sich nach nur elf Jahren wieder die phänomenale Chance, das Land und seine Kultur einem internationalen Publikum zu präsentieren!“

Wirtschaftskammer optimistisch

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, zeigte sich erfreut: „Die Entscheidung den Song Contest 2026 gemeinsam mit Wien auszutragen, ist die richtige. ORF und Stadt Wien werden gemeinsam ein Event der Superlative austragen." Ruck weiter: Wien ist die Song Contest-Stadt Nummer eins. Das haben wir 2015 bewiesen und 2026 werden wir die Latte noch einmal höher legen. Gemeinsam mit den Eventveranstaltern, Gastronomen und Hoteliers der Stadt wird das zum Super-ESC.“