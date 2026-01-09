Wollsdorf Leder ist pleite - 365 Mitarbeiter betroffen

Der steirische Zulieferer Wollsdorf Leder meldet Insolvenz an.

Die Wollsdorf Leder Schmidt & Co GmbH sowie die Holdinggesellschaft Wollsdorf International GmbH haben einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Graz eingereicht, wie der KSV1870 am Freitag mitteilte. Hintergrund seien "die negativen Entwicklungen in der Automobilzulieferindustrie". Insgesamt sind 365 Dienstnehmer und etwa 660 Gläubiger betroffen.

Nach Angaben der Creditreform liegen die Aktiva der Wollsdorf Leder Schmidt & Co GmbH bei rund 10,6 Mio. Euro, die Passiva betragen 26,7 Mio. Euro. Bei der Holdinggesellschaft liegen die Aktiva bei 320.000 Euro, die Passiva bei 32,2 Mio. Euro. Beide Unternehmen bieten eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Annahme des Sanierungsplanvorschlages an.