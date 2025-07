Zwei-Marken-Strategie: Gasteiner Bergbahnen erhalten German Brand Award

Mit dem Gewinn positionieren sich die Gasteiner Bergbahnen als Vorreiter einer neuen Generation von alpinen Tourismusmarken – authentisch, digital und emotional wirksam.

Die Gasteiner Bergbahnen zählen zu den Preisträgern des renommierten German Brand Awards 2025. In der Kategorie „Excellent Brands – Tourism and Gastronomy“ überzeugte das Unternehmen mit seiner innovativen Zwei-Marken-Strategie, moderner Markenführung und einer emotionalen Bildsprache.

Mit dem Preis würdigt die Fachjury nicht nur die visuelle Neuausrichtung, sondern auch die konsequente inhaltliche Weiterentwicklung der Marke, die auf ein ganzheitliches Gästeerlebnis abzielt.

Jubel beim Marketing-Team der Gasteiner Bergbahnen: von links Melanie Haslinger (Online Marketing & CRM), Markus Papai (Bereichsleitung Marketing & Kommunikation), Nina Schernthaner (Social Media), Dagmara Mayer (Web- & Performance Marketing). © Gasteiner Bergbahnen AG

Marke mit Strahlkraft: Vom Sehnsuchtsort zum Markenerlebnis

Im Zentrum des Markenrelaunchs steht ein durchdachtes 360°-Konzept: ein modernes, klar strukturiertes Logo, eine emotionale Bildwelt mit hohem Sehnsuchtswert sowie der neue Claim „Momente, die bleiben“. Das neue visuelle Erscheinungsbild transportiert nicht nur das alpine Lebensgefühl, sondern spiegelt auch die Werte des Unternehmens wider – von hochmoderner Seilbahntechnik über gelebte Nachhaltigkeit bis hin zur authentischen Naturverbundenheit.

„Wir holen die Menschen mit dem neuen Branding zuhause ab und verstärken die Sehnsucht, Gastein zu erleben. Somit begleiten wir die Gäste vom digitalen Erstkontakt bis zum realen Erlebnis, wenn ihnen auf der Piste der Wind ins Gesicht bläst“, erklärt Markus Papai, Bereichsleiter für Marketing und Kommunikation.

Zwei Marken, ein Ziel: Innovation mit Respekt vor der Tradition

Kern des Relaunchs ist die Einführung einer Zwei-Marken-Strategie: Das Logo der Gasteiner Bergbahnen bleibt der Unternehmenskommunikation vorbehalten, während das neue „Skigastein“-Logo für alle touristischen und gästeorientierten Maßnahmen verwendet wird. Ziel war es, sowohl Innovationskraft als auch Verlässlichkeit sichtbar zu machen.

„Unsere Strategie war klar: Wir wollten nicht nur unsere Markenposition durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen stärken, sondern ‚Skigastein‘ als Top-Skigebiet im alpinen Tourismus verankern“, so Papai. Besonders stolz sei man darauf, dass der gesamte Markenprozess intern erarbeitet wurde. Für das neue Logo zeichnete die Agentur Moodley verantwortlich, bei der Umsetzung unterstützte die Gasteiner Grafikerin Kerstin Geiblinger (KEAdesign).

Jury lobt „vielschichtige Kommunikation“ und „nachhaltige Bindung“

Die Jury des German Brand Awards würdigte insbesondere die klare Ausrichtung der neuen Markenidentität: „Mit ‚Skigastein‘ gelingt es den Gasteiner Bergbahnen, Tradition und Moderne auf beeindruckende Weise zu vereinen. Die vielschichtige Kommunikation – von emotionalen Kampagnen bis zu zielgruppenspezifischen Maßnahmen – schafft eine nachhaltige Bindung.“

Auch Vorstand Andreas Innerhofer zeigt sich erfreut über die Anerkennung: „Wir haben uns für den German Brand Award angemeldet, um ein professionelles Feedback zu unserer Zwei-Marken-Strategie zu erhalten. Dass dieses Feedback so positiv ausgefallen ist, ist eine schöne Bestätigung für unser Gesamtkonzept und unseren neuen Kommunikationsansatz.“

Preisgekrönte Innovationskraft: Digital, dynamisch, nah am Gast

Der German Brand Award ist die erste Marketing-Auszeichnung in der Unternehmensgeschichte der Gasteiner Bergbahnen. Bisherige Ehrungen fokussierten sich vor allem auf die touristische Qualität – etwa bei Familienfreundlichkeit oder Nachhaltigkeit. Der aktuelle Preis rückt nun Aspekte wie Markenführung, Gestaltung und strategische Wirkung in den Vordergrund. Papai betont: „Wir wollen immer am Puls der Zeit sein und entwickeln unsere Kontaktpunkte – vor allem im digitalen Bereich – ständig weiter.“ Dazu gehören etwa Social-Media-Kampagnen, Google Ads, Influencer-Partnerschaften, digitale Skipässe mit dynamischer Preisgestaltung sowie eine eigene Recruiting-App für Mitarbeitergewinnung.

1.500 Einreichungen aus elf LändernDer vom Rat für Formgebung vergebene German Brand Award wird seit 2016 jährlich verliehen. In diesem Jahr gingen über 1.500 Einreichungen aus elf Ländern ein. Eine 20-köpfige Fachjury entschied über die Preisträger – darunter namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Markenstrategie.