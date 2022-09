Biber-Alarm mitten in Wiener City

Eine ungewöhnliche Sichtung gab es kürzlich erst im Wienfluss mitten in der Bundeshauptstadt. Ein Hobby-Videograph teilte auf Twitter seine Aufnahmen, welche durch die Decke gingen.

Auf dem Video zu sehen ist ein Biber mitten in der größten Stadt von Österreich. Wie genau sich das kleine Nagetier in den Wienfluss, welcher unter anderem durch den Stadtpark fließt, verirrt hat, weiß man nicht. Normalerweise halten sich Tiere dieser Gattung eher außerhalb der Metropole auf, wie in der Lobau oder im Marchfeldkanal.

Wie es dem Biber jetzt geht und ob er wieder Anschluss zu seiner Biberfamilie, welche typischerweise aus einem Elternpaar und zwei Generationen von Jungen besteht, ist unbekannt. Tierschutz- und Klimaaktivistin Klara Maria Schenk zeigt sich indes erfreut über den "Stadtbiber" und möchte die Wien wieder renaturieren.