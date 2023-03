Frau (104) verkauft Haus, indem sie 102 Jahre gelebt hat

In den 102 Jahren, in denen Nancy "Joan" Gifford in dem Drei-Zimmer-Reihenhaus in Somerset lebt, hat die Welt den Zweiten Weltkrieg, die Erfindung des Fernsehens und die Mondlandung miterlebt.

Gekauft hatte sie das Haus einst um knappe 200 Euro, nun bekam sie einen Wert von rund 170.000 für das Haus. "Damals kannten die meisten Kinder in unserem Alter jeden, und wir hatten alle ein offenes Haus, und es war in Ordnung, die Tür auf dem Riegel zu lassen", fügt sie hinzu. "Wir waren alle arm, aber alle waren glücklich. Als Frau Gifford als Zweijährige einzog, waren die Küche, die Toilette und der Waschraum des Hauses offen, während draußen eine Blechbadewanne an der Wand hing. Inzwischen wurde der Bereich überdacht und eine neue Küche sowie ein Anbau für das Familienbadezimmer installiert, aber der größte Teil des Hauses ist unverändert geblieben, abgesehen von einem neuen Anstrich Anfang der 2000er Jahre. Nach dem Krieg arbeitete Herr Gifford 42 Jahre lang in der Clarks-Fabrik in Street als Fersenputzer, während seine Frau als Näherin für den Schuhhersteller tätig war. Aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands war Frau Gifford gezwungen, in das nahe gelegene St. Benedict's Nursing Home in Glastonbury umzuziehen.