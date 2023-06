Frau ließ sich zu Mann umoperieren – ist jetzt wieder Frau!

Das Leben von Alia Ismail (28) ist wie eine Achterbahnfahrt der Geschlechtsidentität. Als Mädchen geboren, entschied sie sich in ihren Zwanzigern dazu, als Mann zu leben.

Doch letztendlich kehrte sie zu ihrem ursprünglichen Geschlecht zurück. In einem Interview mit Newsweek enthüllte sie nun die Hintergründe und die schwierigen Entscheidungen, die zu ihrem mehrfachen Geschlechtswechsel führten.

Ließ sich zunächst umoperieren

Auf einem Instagram-Foto präsentiert sich Ismail mit entblößtem Oberkörper. Die Narben unterhalb ihrer Brustwarzen lassen erkennen, dass sie operiert wurde. Dennoch sind Bart- und Brusthaare geblieben, die an ihre Vergangenheit als Transgender-Mann erinnern. Auf neueren Fotos ist die 28-Jährige kaum wiederzuerkennen. Seit ihrer Rückverwandlung zur Frau sind die Haare verschwunden und sie plant eine Brustrekonstruktion durch Eigenfett.

© Instagram/Screenshots/aliaxismail

Nahm Testosteron

"In meiner Jugend wurde ich oft mit einem Jungen verwechselt oder man riet mir, keine Jungskleidung zu tragen", erzählte die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek. Schon damals, im Alter von elf Jahren, geriet sie in eine Identitätskrise, die über Jahre hinweg andauerte. Mit 18 Jahren war es dann so weit: Sie begann sich Issa zu nennen und kleidete sich wie ein Mann. Mit 20 Jahren begann sie schließlich Testosteron einzunehmen. "Ich ging so weit, wie ich wollte, um mich in meinem Körper wohlzufühlen", erklärte Ismail.

© Instagram/Screenshots/aliaxismail

Doch das "nagende Gefühl des Unbehagens" verschwand nie. "Erst nach fast sechs Jahren Testosteroneinnahme wurde mir klar, dass ich mich rückentwickeln wollte." Sie entschied sich, das Testosteron abzusetzen und ließ sich einer Laserbehandlung zur Haarentfernung unterziehen.

Schließlich begann Ismail, ihre Erfahrungen in den sozialen Medien zu dokumentieren. Einige ihrer TikTok- und Instagram-Clips erreichten Millionen Klicks. Auch ihre Familie unterstützte sie bei allen Entscheidungen.