Geheimvideo leakt brutalstes UNO aller Zeiten

Ein Aufregervideo macht derzeit in der Kartenspiel-Szene die Runde. Dabei wird eine neue Version von UNO gezeigt. Und die ist brutaler als je zuvor. Den im neuen Spiel "No Mercy" gibt es zusätzlich zu den Standard-Aktionskarten wie "Überspringen", "Umkehren" und "2 ziehen" gibt es "Wild Draw 6", "Wild Draw 10", "Alle überspringen", "Alle ablegen" und das neue "Wild Color Roulette" - eine Karte, die den nächsten Spieler zwingt, eine Farbe zu wählen und dann zu ziehen, bis er eine Karte dieser Farbe erhält.

We have much to discuss... #UNO #UNOShowEmNoMercy pic.twitter.com/8K8FqjqpFD