Karabiner löste sich: Bub (6) stürzt bei Seilrutsche ab

Dies ist der erschreckende Moment, in dem sich ein kleiner Junge von einer Seilrutsche in einem mexikanischen Abenteuerpark löste und in ein Gewässer stürzte, das etwa 12 Meter tief war. Glücklicherweise überlebte der Junge den Sturz und wurde von mehreren Schaulustigen sicher aus dem Wasser gezogen.

Untersuchung eingeleitet

Laut Facebook-Posts der älteren Geschwister des Jungen ereignete sich der beinahe tragische Vorfall, als sein "Klettergurt riss". Die beiden Geschwister beschuldigten öffentlich das Parkpersonal, dass es bei dem Vorfall an Sicherheitsprotokollen und Schulungen gemangelt habe. Es wurde eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.