Lehrerin unterrichtet über Sex-Toys und Anal-Sex – gefeuert

Ein Video aus einer US-amerikanischen Highschool lässt die Wogen hochgehen.

Den Schülern in den USA werden im Sexualkundeunterricht oftmals äußerst konservativ Werte vermittelt. Ganz anders an der El Dorado High School in Placentia in Kalifornien: Hier spricht Judy Rehburg ganz offen über Sex und Lust. Ihre Freizügigkeit kostete der engagierten Pädagogin nun aber den Job.

Auslöser war ein Video vom Unterricht, der ins Netz gestellt wurde. Dabei sieht man, wie Rehburg offen über Orgasmen, Sex-Toys und Anal-Sex spricht.

Es folgte ein Aufstand mehrere Eltern, die den Unterricht als völlig unangebracht kritisierten. Die Schule hat inzwischen reagiert und Rehburg suspendiert.