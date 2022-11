Das Passagierflugzeug war auf der Startbahn unterwegs, als Flammen und Funken aus der Seite schlugen.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt den beängstigenden Moment, in dem das Triebwerk eines IndiGo-Flugzeugs bei einem Startversuch vom indischen Flughafen Delhi Feuer fing. Nach Angaben von AFP hörten die Passagiere auch einen lauten Knall.

Priyanka Kumar, einer der Passagiere auf dem Weg nach Bengaluru, postete auf Twitter ein Video des Vorfalls, das zeigt, wie das Feuer innerhalb weniger Augenblicke erloschen ist. "Indigo 6E 2131 Gruselige Erfahrung auf der Landebahn in Delhi!", twitterte sie. "Dies sollte eigentlich ein Video vom Start sein, aber das ist passiert."

In einer Antwort auf den Beitrag auf Twitter sagte die Fluggesellschaft, sie bedauere die Unannehmlichkeiten, die den Passagieren entstanden seien. "Der Flug hatte einen Triebwerksstillstand während des Startvorgangs. Der Start wurde abgebrochen und das Flugzeug kehrte sicher zur Landebahn zurück", schrieb IndiGo. "Wir wissen, dass alle Passagiere in einem anderen Flugzeug untergebracht sind."

Laut NDTV sagte die Polizei von Deli, dass alle 184 Personen an Bord des Airbus A-320 in Sicherheit seien und dass sich der Vorfall gegen 21:45 Uhr Ortszeit ereignet habe.