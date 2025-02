Samy kehrt nach Bränden zu seinem Haus zurück - und entdeckt DAS

Samy Arbid (41) entdeckte, dass ein riesiger 260-Kilo-Bär in den Kriechkeller unter seinem Haus eingezogen war. Der unerwartete Hausgast wurde entdeckt, als Arbid eine Ring-Kamera unter seinem Haus in Altadena installieren wollte. Zu seiner Überraschung stand er plötzlich einem der größten Bären gegenüber, die Wildtierexperten je gesehen hatten.

After the Eaton Fire, a massive 525‑pound bear sought refuge under Samy Arbid's home in Altadena. Known locally as Berry or sometimes Victor, the bear was…