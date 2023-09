Serienkiller aß Kinder nach bestialischen Morden

Der Mörder soll zwischen dem 28. August und dem 4. September auf die obdachlosen Kinder losgegangen sein, während sie schliefen.

Ein Serienmörder gestand der Polizei zunächst, dass er das Fleisch der Kinder gekocht und gegessen hatte, nachdem er ihre Schädel mit Ziegelsteinen zerschlagen, sie mit Glas geschnitten und ihre Genitalien und Eingeweide entfernt hatte.

Thandolwenkosi Ndlovu wurde mit mindestens acht Fällen in Harare, Simbabwe, in Verbindung gebracht. Thandolwenkosi Ndlovu wurde mit mindestens acht Fällen in Harare, Simbabwe, in Verbindung gebracht.

Der Mörder soll zwischen dem 28. August und dem 4. September auf die obdachlosen Kinder losgegangen sein, während sie schliefen. Er soll ihre Schädel mit Ziegelsteinen zerschlagen haben, bevor er ihre Körper mit Glasscherben zerschnitt, ihre Genitalien entfernte und ihre Eingeweide herausnahm. Anschließend soll er Teile ihres Fleisches gekocht und gegessen haben - was er inzwischen bestreitet.

Der Sprecher der nationalen Polizei, Assistant Commissioner Paul Nyathi, hat bestätigt, dass Ndlovu mit mindestens fünf Morden in Harare in Verbindung gebracht wird. Lokale Medien berichteten, dass die Ermittler bisher keine Beweise dafür gefunden haben, dass die Morde rituellen Zwecken dienten.