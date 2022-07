Wildschwein randaliert in Kosmetiksalon

Ein unschöner Anblick bot sich für Mitarbeiterinnen eines Kosmetiksalons. Ein Wildschwein hatte sich Zugang verschafft und versetzte Mitarbeiter und Kunden in Angst und Schrecken.

Haariger Vorfall in einem Kosmetiksalon. Ein Wildschwein stürmte in das Geschäft und veranlasste Kunden und Mitarbeiterinnen zu Flucht. Ereignet hat sich der skurrile Vorfall in der polnischen Großstadt Krakau. Nachdem alle Personen aus dem Geschäft entkommen konnten, schlossen die Mitarbeiterinnen die Türe, um das Tier festzuhalten. Das Tier war darüber nicht erfreut und verwüstete kurzerhand den kompletten Saloon.

Nach einiger Zeit rückten Feuerwehr, Tierrettung und ein Tierarzt zum Tatort an, um das Tier einzufangen und an einen sicheren Ort zu bringen. Laut TVN24.pl wurde das Tier außerhalb der Stadt in einem Waldstück ausgesetzt.

Wie anschließend ein Sprecher der Stadtpolizei erklärte, entstand im Kosmetiksalon zwar großer Sachschaden, aber weder Menschen noch Wildschwein wurden verletzt. Das Nachrichtenportal veröffentlichte ein Amateurvideo, auf dem das Wildschwein hinter der geschlossenen Ladentür zu sehen ist und offenbar herauskommen will, während der Eingang von außen bereits von Einsatzkräften umstellt ist.