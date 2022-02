Salzburger Haubenkoch gastierte in Wien

Koch-Shootingstar Didi Maier (38) übernahm am vergangenen Samstag den kulinarischen Jahresauftakt von „das Mezzanin meets“, der Eventserie mit Persönlichkeit und Persönlichkeiten.

Rund 65 Gäste kamen ins „das Mezzanin“ – restaurant & bar INTERSPAR und genossen den Abend bei einem 4-Gänge-Menü, kreiert von Didi Maier, begleitet von einer erlesenen Weinauswahl aus der INTERSPAR Weinwelt. Zur besonderen Freude der Anwesenden erzählte Didi Maier während des exklusiven Erlebnismenüs Geschichten aus seinem Alltag als Koch. Mit im Gepäck hatte der sympathische Kulinarikus auch sein neues Buch „Cook your life“, das er vor Ort im Anschluss an das Dinner signierte.

Raffinierte Gaumenfreuden

Nach einem herzhaften Warm-up mit Kräuterzupfbrot und frischen Dips sowie Suppe von der Galangawurzel folgte als eigentliche Vorspeise die steirische Gebirgsgarnele mit Orange und Ingwer. Weiter ging es mit dem Hauptgang: Lungauer Rehrücken in Wacholder und Piement mit Essigzwetschke und Schnittlauchnockerl. Die vegetarische Alternative, gebackene Zucchini-Fächer mit Feta, überzeugte ebenso. Den süßen Abschluss des Erlebnismenüs machten Didi’s Mohnknöderl mit Bourbon Vanillesabayon. Selbstverständlich gab es zu jedem Gang den passenden Wein – präsentiert vom Sommelier des Hauses.

„das Mezzanin meets“: Didi Maier übergibt den Kochlöffel an Haya Molcho

© mezzanin_didimaier ×

„Live und vor Publikum zu kochen ist immer etwas Besonderes für mich – insbesondere in einer so großartigen Küche, wie sie hier im neuen das Mezzanin geboten wird“, freute sich der TV-Koch, Autor und Stargast des Events, Didi Maier. Den 38-Jährigen verbindet mit INTERSPAR eine langjährige Zusammenarbeit; unter anderem teilt Maier inspirierende Rezeptideen auf der Website und unterstützt mit seinem Namen spannende Lifestyle-Kitchen-Produktideen bei INTERSPAR. Mit einem Augenzwinkern ergänzte der Koch und Familienmensch noch: „Ich glaube, ich komme wieder, aber zuerst übergebe ich mal an Haya Molcho, die Ende April hier in den Töpfen rührt“.

Nach dem kulinarischen Teil des Abends folgte die Präsentation seines aktuellen Kochbuchs, das es im Anschluss an das Dinner vor Ort zu kaufen gab. Die Gelegenheit nahmen viele Gäste wahr, wohl nicht zuletzt, um das eine oder andere Gericht nach Originalrezept von Didi Maier zu Hause nachzukochen. Die Zutaten – frische regionale wie saisonale Produkte – finden interessierte Feinschmecker:innen natürlich im INTERSPAR-Hypermarkt am Schottentor direkt neben dem „das Mezzanin“ sowie in den zahlreichen weiteren INTERSPAR-Märkten. Gleiches gilt für die Weine aus der INTERSPAR Weinwelt.

„das Mezzanin meets“

Nach dem gelungenen Abend mit Didi Maier wird die Event-Reihe „das Mezzanin meets“ in den kommenden Wochen und Monaten fortgeführt. Der nächste Staraufschlag erfolgt am 29. April, wenn Haya Molcho ihre mittlerweile weltberühmte Küche im „das Mezzanin“ auf die Teller malt. Es darf sich also auf viele weitere genussreiche Abende mit bekannten Persönlichkeiten aus der Welt der Kulinarik im „das Mezzanin“ restaurant & bar INTERSPAR gefreut werden.