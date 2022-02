Didi Maier begeistert das ganze Land mit seinen In- Lokalen, als Haubenkoch, sowie als Juror diverser TV- Formate.

Sein neues Buch „Cook Your Life“ bringt die exklusive Haubenküche nun zu uns nach Hause. Für einen Vorgeschmack sorgt Didi Maier an zwei Events, an denen er Einblicke in sein Buch verspricht und eine köstliche Verkostung anbietet.

Treffen Sie Didi Maier persönlich

Am 4. Februar um 18:20 präsentiert Didi Maier sein Buch im Thalia Wien Mitte – inklusive Verkostung. Ein absolutes Muss für alle Fans der guten Küche. Nähere Infos finden Sie hier.

Am 11. Februar um kocht er sogar ein ganzes Tasting Menü aus seinem Buch. Stattfinden wird das Event im „das Mezzanin Restaurant & Bar Interspar“ in der Schottengasse 6 -8, 1010 Wien

Didi Maiers neues Buch: Cook Your Life

Didi Maier lüftet seine Geheimnisse: In seinem Kochbuch „Cook Your Life“ zeigt Didi Maier wie man echte Haubenküche ganz leicht zu sich nach Hause bringen kann. Jung, modern, voller Ideen und immer wieder verschieden kocht er kulinarische Kreationen, die inspiriert von internationalen Aromen und regionalen Lebensmitteln sind. In seinem Buch legt er Wert auf außergewöhnliche, leistbare und leicht erhältlichen Zutaten. In verschiedenen Genusswelten (von Tradition bis Naschkram) lässt Didi Maier eine alltagstaugliche Wohlfühlküche auf Haubenniveau wahrwerden – in unserer eigenen Küche!

© Carolina Auer-Schmiederer ×

Über Didi Maier

Didi Maier ist mit der guten Küche groß geworden: Als Sohn von Haubenköchin Johanna Maier ist er ein Kind der Gastronomie. In seiner Lehre im eigenen Familienbetrieb lernte Didi Maier viel über die Kulinarik und entwickelte seine persönliche Kochkunst weiter. Vor allem lernte er eins: Ohne Fleiß kein Preis - ein Motto, das seinen Karriereweg von da an prägte.

Nach seiner Lehre trieb es Didi Maier in die weite Welt, bei verschiedenen Starköchen und Haubenküchen vervollständigte er sein Wissen und komplementierte seine Kochkunst. Nachdem er 2009 von Gault Millau zum „Newcomer des Jahres“ gekürt wurde, ging es zurück in die Heimat und Maier kochte zwei Jahre lang mit seiner Mitter um die 4. Haube von Gault Millau.

© Carolina Auer-Schmiederer ×

Als er seine Frau Christina kennenlernte, begann seine Karriere als Didi Maier um Didilicious. Seine Vision: leistbare Haubenküche für jedermann. Bereits nach einem Jahr erhielt er eine Haube von Gault Millau und diverse Auszeichnungen. 1,5 Jahre später kam The Bakery dazu, die das Angebot um Frühstück, Brunch und Cafe erweiterte. Vor kurzem eröffnete Didi Maier sein drittes Projekt: das Cafè Wernbacher, das beide Didi- Welten vereinen soll - tagsüber entspannt Brunchen und die späten Stunden mit exklusiven Weinen und Cocktails genießen.

Neugierig geworden? Wir verraten Ihnen unser Lieblingsrezept aus Didi Maiers neuem Buch, das definitiv Lust auf mehr macht:

Zweierlei von der Jakobsmuschel Die Zutaten: 10 Jakobsmuscheln (geputzt und ohne Schale)

100 g Kristallzucker

6 Limetten (filetiert + aufgefangener Saft)

50 g Kapern

200 g Karfiolröschen (geputzt) So geht`s: Für die Marmelade den Zucker leicht karamellisieren. Die filetierten Limetten samt Saft und die Kapern beimengen und einkochen, bis eine musartige Konsistenz erreicht ist.

Die Karfiolröschen in 5 mm dünne Scheiben schneiden, jede Scheibe salzen und ca. 1 Minute lang in heißem Öl anbraten. In dieselbe Pfanne nun die gewürzten Jakobsmuscheln geben und ebenfalls von jeder Seite ca. 1 Minute anbraten.

Die Jakobsmuscheln gemeinsam mit den Karfiolröschen und der Limetten- Kapern- Marmelade anrichten. Didis Tipp: Die Jakobsmuscheln mit Salbeiblättern, großen Kapern oder einem Salatbouquet servieren! Wer es süßlich mag, kann auch einen zusätzlichen Esslöffel Rosinen zur Marmelade geben.

© Carolina Auer-Schmiederer ×

Für alle, die nun genauso begeistert von Didi Maier sind wie wir, haben wir gute Nachrichten: An zwei Events können Sie seine Kochkünste hautnah erleben!