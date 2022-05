Essen vor Ort: Der Wagram lädt wieder ein

Die Wagramer Kulinarik-Eventreihe Essen vor Ort geht in die zweite Runde.

Nach dem Erfolg des Vorjahres startet die Wagramer Kulinarik-Eventreihe Essen vor Ort heuer in die zweite Runde. Beim Get-together trafen sich die Veranstalter Sonja Planeta, Susanne und Dieter Fritz sowie regionale Produzenten, Winzer und Handwerker im Restaurant Himmelreich in Zaußenberg, um erste Details rund um die Veranstaltungen zu präsentieren.

Susanne und Dieter Fritz, Sonja Planeta organisieren Essen vor Ort.

Pop-ups und Spitzenköche

So soll es zwischen Juni und Oktober wieder fünf Events an Orten geben, die üblicherweise kaum zugänglich sind. Zusätzlich will man erstmals drei Workshops für Kinder und Jugendliche anbieten, bei denen die Region und ihre Natur spielerisch erforscht werden. Neben drei Pop-ups mit außergewöhnlichen kulinarischen Raffinessen locken auch zwei Dinner-Events mit Spitzenköchen wie Toni Mörwald und Hermann Haidinger.