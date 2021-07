30 Jahre vegetarische Pionierarbeit

„Fleischfrei ist das neue Rock ‘n’ Roll“.

Die beliebte fleischfreie Marke Linda McCartney's feiert ihr 30-jähriges Jubiläum mit dem Einzug in den österreichischen Markt. Mit 9 pflanzlichen Produkten bahnt sich die englische Kultmarke nun ihren Weg in Österreichs Haushalte und zeigt dabei, dass fleischfrei nie Verzicht bedeutet. Erhältlich sind die Produkte österreichweit im gut sortierten Lebensmittelhandel, in Online-Supermärkten sowie über den Großhandel für Gastronomie und Hotellerie.

Immer mehr Vegetarier und Veganer in Österreich

Aktuelle Zahlen von Marketagent zeigen, dass die fleischfreie Ernährung auch in Österreich voranschreitet: In den letzten 4 Jahren hat sich die Anzahl der VegetarierInnen und VeganerInnen fast verdoppelt. Auslöser dafür war, für fast die Hälfte die Berichterstattung über das Thema Massentierhaltung. Der Hauptgrund für die Ernährungsumstellung ist mit Abstand das Tierwohl, gefolgt von Umweltschutz und Ressourcenschonung sowie körperlichem Wohlbefinden. Auch wenn die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung nach wie vor Fleisch isst, geht die Tendenz in eine andere Richtung, ganz nach dem Motto “Darfs ein bisschen weniger sein?”. Mehr als 40 % der Befragten haben angegeben, dass sich ihr Fleischkonsum in den letzten 5 Jahren reduziert hat. Begründet wird diese Veränderung ebenso vor allem mit Tierschutz, dem eigenen Wohlbefinden sowie mit Gründen gesundheitlichen Ursprungs. Auch spannend ist, dass sich mehr als 40 % vorstellen können, weniger Fleisch zu konsumieren und ihnen der Verzicht leicht fällt.

Vegetarische Vielfalt

Die Vegetarischen Southern-Style-Hühnernuggets und Vegetarischen Southern-Style-Hähnchenfilet-Burger stellen die Expertise von Linda McCartney Foods für vegetarisches Huhn unter Beweis: saftige „Hühnerstücke“ aus Soja und Weizenprotein mit einer knusprigen goldenen Panier werden mit der beliebten „southern“ Gewürzmischung kombiniert. Passend zur Grillsaison gibt es auch herzhaft gewürzte vegetarische Burger aus Sojaprotein und Zwiebeln im Sortiment. Die vegetarischen Pulled Pork Burger, saftig und rauchig mit BBQ-Sauce, sind eine köstliche Option im Burgerbrötchen, am Besten mit veganer Sriracha Mayonnaise und Gurkenstreifen.



Diese 4 Produkte sind österreichweit in allen SPAR-Filialen in der Tiefkühlabteilung erhältlich. Ein erweitertes Sortiment gibt es bei gurkerl.at und im Billa Online-Shop sowie in allen METRO Filialen: Linda McCartney’s vegetarische Würstchen, Vegemince (vegetarisches Faschiertes), vegetarischer Mozzarellaburger, vegetarische Lincolnshire Würstchen sowie vegetarische Würstchen mit roten Zwiebeln und Rosmarin.

Linda McCartney‘s Family Kitchen

Gemeinsam mit seinen Töchtern bringt Sir Paul McCartney das neue Kochbuch: „Linda McCartney‘s Family Kitchen“ in den Buchhandel. Vor über 30 Jahren ebnete Linda McCartney am Esstisch der Familie den Weg für fleischlose Küche. Jetzt teilen Paul, Mary und Stella neben ihren Lieblingsrezepten der pflanzenbasierten Küche auch Anekdoten aus der ereignisreichen Familiengeschichte. Das Buch in englischer Sprache wird im gut sortierten Buchhandel erhältlich sein.

Mehr vegane Inspiration gibt es auf Instagram und Facebook oder auf der Website unter lindamccartneyfoods.co.uk/de.