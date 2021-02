Gebratene Nudeln mit Zucchini oder Kürbis und Pinienkernen Zutaten 10 dag Spaghetti

20 dag Zucchini oder Kürbis

20 dag Paradeiser

2 EL Öl

4 dag Pinienkerne

Salz, Pfeffer

5 dag geriebener Käse

Spagetti in der Mitte brechen und bissfest kochen, abseihen. Zucchini (Kürbis) in Stifte schneiden, Paradeiser halbieren.

Pfanne oder Wok erhitzen, Öl eingießen und Spagetti darin wenden. Nehmen Sie die Nudeln nach etwa zweiminütiger Bratzeit aus der Pfanne und stellen Sie sie warm. Zucchini bzw. Kürbis und Pinienkerne im Bratrückstand etwa zwei Minuten rösten, salzen, pfeffern, dann von der Hitze nehmen. Paradeiser und Nudeln beifügen, dann mit Käse und Basilikum garnieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.