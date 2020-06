Sommergenusswoche steht in den Startlöchern

Erfolgreicher Start. Gute Nachrichten für Feinspitze in Wien und Umgebung: Nach dem großen Erfolg der Reopening Woche der Gastronomie veranstaltet die Gastroplattform Culinarius mit ausgewählten Lokalen nun auch eine Sommergenusswoche. Vom 6. bis 12. Juli können wieder in haubengekrönten Toprestaurants wie Pichlmaiers zum Herkner, dem Mörwald Kochamt, aber auch Lingenhel oder Beef & Glory Mittags- bzw. Abendmenüs zu Jubelpreisen (je nach Zahl der Hauben und Tageszeit von 14,50 bis 59,50 Euro) gebucht werden.



Mehr Infos und Reservierung unter gastronews.wien/genusswochen/sommerwoche