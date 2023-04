× Auf diese Speisen sollte man Abends besser verzichten

Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. An dem alten Sprichwort ist tatsächlich etwas dran.

"Abendbrot" – der Name sagt es bereits. Über Jahrhunderte hinweg gehörte der Laib Brot zum Esstisch einfach dazu. In Sachen Abendbrot hat sich in den letzten Jahren allerdings einiges getan, denn das Brot ist in Verruf geraten. Zum einen, weil es in der Mehrzahl der Fälle industriell gefertigt ist und mehr gehärtete Fette und E-Stoffe enthält als gesunde Inhaltsstoffe. Zum anderen, weil Brot nun mal in der Hauptsache aus Kohlenhydraten besteht.

Do's und Don'ts beim Abendmahl

Zwei Stunden vor dem zu Bett gehen sollte man keine Mahlzeit mehr aufnehmen, denn dies sorgt für einen besseren Schlaf. So kann in Ruhe verdaut werden. Zudem sollte keine schwere Kost oder auch Rohkost am Abend gegessen werden, da dies das Verdauungssystem unnötig belastet. Magen und Darm werden zwar in der Nacht durch Rohkostgefördert, doch am nächsten Morgen fühlt man sich oft schlapp - da das Verdauungssystem die ganze Nacht über gearbeitet hat. Die Energie wird zu Verdauung geraubt, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen am Folgetag können die Folge sein.

Ebenso sollte man auf fett- oder kohlenhydratreiche Mahlzeiten verzichten, da sonst Sodbrennen eine Folge sein kann. Durch die vermehrte Produktion von Magensäure kann diese die Magenbeschwerden verstärken.

Auf diese Lebensmittel abends verzichten

Brot

Pasta

Reis

Süßigkeiten

Fertigdressings

Softdrinks und Säfte

Frisch gepresster Saft

Fertigsalate

Joghurt

Stattdessen abends auf Eiweiß setzten

© Getty ×

Abends sollte Eiweiß die Hauptrolle auf dem Speiseplan spielen. Das hat zwei Gründe: