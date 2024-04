Darum sollten Sie im April noch keine Erdbeeren kaufen

Sie lachen uns jetzt wieder aus den Supermarkt-Regalen entgegen und sehen besonders verlockend aus: Die ersten Erdbeeren sind da! Doch mit dem Kauf sollten Sie sich noch etwas gedulden und das nicht nur wegen des Klimas oder der Umwelt.

Erdbeeren sind für viele der Lieblingssnack, wenn es draußen endlich etwas wärmer wird. In vielen Supermärkten sind sie daher schon im April erhältlich, obwohl die Erdbeersaison in Österreich erst Mitte Mai beginnt. Daher müssen die Früchte aus südlichen Ländern importiert werden, was auf Kosten der Umwelt geht.

Erdbeeren sollten Sie besser saisonal kaufen. © Getty Images ×

Darum sollten Sie im April keine Erdbeeren kaufen

Hoher Wasserverbrauch

Die meisten Erdbeeren, die schon jetzt erhältlich sind, werden auf illegalen Anbauflächen im Süden Spaniens angebaut und das mit einem extrem hohen Wasserverbrauch. Da es sich dabei um eine sehr trockene Region handelt, müssen immer tiefere Brunnen gegraben werden, damit man an das wertvolle Grundwasser kommt. Das hat zur Folge, dass der Grundwasserspiegel in diesen Regionen stetig abnimmt und für die Bevölkerung im Sommer erhebliche Wasserknappheit und Dürren drohen. Laut „WWF“ wird für den Anbau von einem Kilo Erdbeeren etwa 300 Liter Wasser benötigt.

Der Erdbeeren-Transport schadet der Umwelt

Neben der Ausbeutung der Erntehelfer und den unwürdigen Arbeitsbedingungen gibt es noch weitere Gründe auf importierte Erdbeeren zu verzichten. Der Transport der Früchte von Spanien nach Österreich schadet der Klimabilanz erheblich. Doch nicht nur der Transport ist für die Umwelt schädlich, die Pflanzen müssen oftmals mit riesigen Plastikplanen abgedeckt werden, die im Anschluss oftmals illegal entsorgt werden.

Hohe Pestizidbelastung

Ein weiteres Problem der Erdbeeren aus Spanien ist die hohe Pestizidbelastung. So untersuchte Öko-Test im vergangenen Jahr unter anderem spanische Erdbeeren auf über 500 verschiedene Pestizide. Bei der Hälfte der Erdbeeren wurden besonders bedenkliche Pestizide festgestellt, die unter anderem unter Verdacht stehen, krebserregend zu sein. So wurde zum Beispiel das Pestizid Bupirimat nachgewiesen, dessen Einsatz bei uns verboten ist.

Saisonal kaufen, lohnt sich

Diese Probleme betreffen allerdings nicht nur Erdbeeren, sondern grundlegend nicht-saisonale Obst- und Gemüsesorten, die für den Verbrauch importiert werden müssen. Daher sollten Sie darauf achten, möglichst regionale Lebensmittel zu kaufen. Diese schmecken nicht nur besser, sondern sind kaum bis gar nicht mit Pestiziden belastet.