Diese Appetitbremsen stoppen Heißhunger

Schon wieder eine Heißhunger-Attacke? Jetzt bloß nichts naschen! Greifen Sie stattdessen lieber zu einem von diesen 9 Lebensmitteln, die den Appetit zügeln.

Wenn der (kleine) Hunger kommt, fällt es vielen schwer, standhaft zu bleiben. Da wir unseren Gelüsten nun mal nicht immer widerstehen können, landen zu oft zu viele Kalorien auf dem Teller. Das ist nicht nur für das Management der eigenen Figur nicht hilfreich, sondern lässt uns zudem oft erschöpft und träge fühlen. Dabei kann es so einfach sein, den Appetit unter Kontrolle zu bekommen. Zumindest wenn man zu den richtigen Mitteln greift.

Diese Lebensmittel sind natürliche Appetitzügler

1. Ingwer

Mit seinem intensiv-scharfen Geschmack verfeinert Ingwer nicht nur Gerichte, sondern unterstützt auch beim Abnehmen: Im Mund stimuliert die Knolle nämlich zahlreiche Geschmacksnerven, wodurch der Appetit auf natürliche Weise gezügelt wird. Zudem kurbeln die Scharfstoffe den Stoffwechsel an und helfen somit, automatisch mehr Kalorien zu verbrennen.

Tipp: frisch zubereiterter Ingwertee. Dafür die Wurzel in dünne Scheiben schneiden, mit heißem Wasser übergießen und je nach Geschmack einige Minuten ziehen lassen.

2. Kaffee

Kaffee gilt für viele als heiß geliebter Wachmacher, ohne den man morgens nicht aus dem Bett kommt. Verständlich, denn Kaffee wirkt anregend und als Stimmungsaufheller. Zudem gilt Kaffee auch als Figurenschmeichler, der nicht nur keine Kalorien enthält (natürlich nur, wenn er ohne Milch und Zucker getrunken wird), sondern auch den Stoffwechsel anregt und den Appetit hemmt. Das kommt daher, dass Koffein das zentrale Nervensystem stimuliert, wodurch sich der Bluttransport in die Muskeln erhöht, und in die inneren Organe reduziert.

3. Äpfel

Obst ist immer eine bessere Wahl als ein Schokoriegel. Mit Äpfeln liegt man gleich doppelt richtig, denn die enthaltenen Ballaststoffe machen pappsatt! In ihnen steckt nämlich Pektin, einem löslichen Ballaststoff, der den Blutzuckerspiegel konstant hält und die Entleerung des Magens verlangsamt.

Die Folge: Das Sättigungsgefühl hält länger und zügelt den Appetit ganz natürlich. Außerdem stecken in Äpfeln gleichzeitig viele Vitamine, was der Gesundheit wiederum zu Gute kommt.

4. Vanille

Alleine der Duft von Vanille reicht, um das Hungergefühl zu reduzieren. Der süßliche Geruch mindert aber nicht nur den Appetit, sondern führt auch dazu, dass das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet wird. Das hebt auch die Laune im Nu.

Tipp: Vanille-Duftkerzen aufstellen oder mit Vanillemark Joghurt oder Smoothie verfeinern.

5. Hartgekochtes Ei

Ein gekochtes Ei ist als kleiner Zwischensnack ideal. Eiweiß macht nämlich lange satt und bremst den Appetit aus. Und wer länger satt ist, isst automatisch weniger. Eiweiß kurbelt zudem deinen Stoffwechsel an, da der Körper viel Energie aufwenden muss, um Proteine zu verdauen.

6. Pfefferminze

Auch Pfefferminze gehört zu den besten natürlichen Appetithemmern. Besonders die Lust auf Süßes wird dank der Minze effektiv gestoppt. Verantwortlich dafür ist der frische Menthol-Geschmack. Das ätherische Öl erfrischt nicht nur, es wirkt auch noch antibakteriell und beruhigend.

Tipp: eine Tasse Pfefferminztee. Den gleichen Effekt gibt es auch mit einem Pfefferminz-Kaugummi.

7. Mandeln

Mandeln sind im Kampf gegen permanenten Heißhunger eine echte Wunderwaffe. Der hohe Ballaststoff- und Proteingehalt sorgen Studien zufolge für ein langes Sättigungsgefühl. Außerdem regulieren sie den Blutzuckerspiegel und verhindern so Heißhunger-Attacken. Daneben liefern sie eine Menge anderer guter Inhaltsstoffe und versorgen den Körper mit Energie.

8. Zitronenwasser

Obwohl der Saft der Zitrone den Speichel anregt (was normalerweise Appetit aufkommen lässt), wird dieser Effekt durch die Säure gehemmt. Außerdem wird der Stoffwechsel angeregt und die Verdauung kommt in Fahrt, sodass der Körper mehr Kalorien verbrennt. Daneben liefert die saure Zitrusfrucht eine Menge Vitamin C, was dem Immunsystem Gutes tut.

Gut zu wissen: Ein Glas Wasser vor den Mahlzeiten hilft zusätzlich weniger zu essen – egal, ob mit Zitrone oder ohne. Die Flüssigkeit füllt den Magen und das Sättigungsgefühl tritt eher ein. Auch bei Heißhunger zwischendurch hilf ein Glas Wasser manchmal Wunder, denn viele verwechseln Hunger mit Durst.

Den Appetit zu kontrollieren wird dank dieser natürlichen Hungerbremsen zum Kinderspiel!