Dieses Obst und Gemüse hat im März Saison

Im März steht der Frühling in den Startlöchern, somit können wir uns auf das erste frische Grün freuen, das den winterlichen Speiseplan auflockert und uns reichlich Vitamine beschert.

Jetzt ist die perfekte Zeit, das Ende des Winters mit frischem, knackigem Gemüse und Obst der Saison auf dem Teller zu feiern. Damit Sie bei der riesigen Auswahl nicht den Überblick verlieren, zeigen wir Ihnen was Sie im März aus dem regionalen Anbau kaufen können und welche Lebensmittel als Lagerware erhältlich sind.

Saisonale Salate im März

Bärlauch

Der Bärlauch sprießt reichlich im März und bietet die perfekte Vitalstoffquelle. Durch seine Schwefelstoffe und den ätherischen Ölen wirkt Bärlauch günstig auf Magen und Darm. Außerdem kann Bärlauch einen zu hohen Blutdruck senken helfen und wirkt blutreinigend. Mit dem Bärlauch lassen sich köstliche Salate, Suppen, Pesto oder Brotaufstriche mit frischem Käse zubereiten.

Feldsalat

Der Feldsalat liebt die Kälte des Winters und wächst dann besonders zahlreich. Der fein-würzige Geschmack des Feldsalats überzeugt sowohl in einer Bowl als auch in Smoothies. Neben Vitamin C enthält er das wichtige Provitamin A, das für Haut und Haar wichtig ist.

Chicorée

Weiß oder rot kommt der Chicorée bei uns auf den Tisch. Das Markenzeichens des Winter-Salats ist seine leicht herbe Note im Abgang. Er passt hervorragend zu Fisch- und Fleischgerichten. Zudem hat Chicorée auch viele gesundheitliche Vorteile. Er stärkt das Immunsystem, senkt den Cholesterinspiegel und hilft beim Abnehmen.

Saisonales Gemüse im März

Rosenkohl

Klein aber oho! Unter den Kohlsorten hat Rosenkohl fast den höchsten Vitamin C Gehalt und ist deshalb bei einer gesunden Ernährung nicht wegzudenken.

Rhabarber

Mit nur 13 Kalorien pro 100 Gramm gehört der säuerlich, grünliche Rhabarber zu den kalorienärmsten Gemüsesorten überhaupt. Auch wenn wir Rhabarber fast ausschließlich süß zubereitet kennen und essen - botanisch gehört er nicht zum Obst, sondern zum Gemüse.

Kürbis

Im März gibt es den cremigen Butternut-Kürbis als Lagerware zu kaufen. Der Kürbis ist gesund, vielseitig einsetzbar und hat gerade einmal 8, 3Gramm Kohlenhydrate.

Rote Beete

Im März endet die Saison von Roter Bete, wer sie also gerne frisch genießt, sollte jetzt unbedingt noch einmal zugreifen. Der Farbstoff der Roten Bete, schützt die Zellen vor Krebs. Außerdem enthält wichtige Ballaststoffe, Eisen, Vitamin C und B, sowie Kalium.

Champignons

Champignons sind das ganze Jahr über erhältlich und punkten mit viel Kupfer, Eiweiß, Vitamin B und Provitamin D.

Kartoffeln

Auch Kartoffeln gibt es das ganze Jahr über. Aus kaum einem anderen Gemüse lässt sich so viel Unterschiedliches machen wie aus der Kartoffel. Ohne Fett zubereitet liefern Kartoffeln wenig Kalorien und sättigen trotzdem angenehm und anhaltend.

Saisonales Obst im März

Äpfel

Äpfel bekommt man im März regional aus der Lagerung. Sie können bis zu 60 Prozent unseren täglichen Vitamin-C-Bedarfs decken und helfen bei einer gestörten Verdauung.