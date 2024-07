Finger weg! Diese Lebensmittel sollten Sie im Juli meiden

Der Sommer ist endlich so richtig da und er bringt nicht nur viele Sonnenstunden, sondern auch ein riesiges Repertoire an Obst und Gemüse aus der Region. Doch Vorsicht: Einige Lebensmittel sollten in diesem Monat lieber gemieden werden.

Im Juli zeigt der Saisonkalender ein besonders großes Angebot an heimischen Freilandprodukten. Wer auf eine bewusste und gesunde Ernährung achtet, sollte folgende Lebensmittel beim Einkauf immer im Blick haben. Denn das Obst und Gemüse der Saison wird nicht lange gelagert, hat nur kurze Transportwege und ist deshalb frisch, knackig und voll im Geschmack. Saisonales Gemüse im Juli Zucchini Der hohe Wassergehalt von 90 Prozent macht Zucchinis zum idealen Essen bei hochsommerlichen Temperaturen. Zudem sind sie kalorienarm, gut verträglich und vielseitig einsetzbar. Zucchis schmecken gut in der Gemüsepfanne, als Auflauf oder angebraten in einem lauwarmen Salat. Gurken Auch die Gurke besteht zu 95 Prozent aus Wasser und ist damit perfekt für heiße Sommertage geeignet. Hierzulange gehört sie zu den beliebtesten Gemüsesorten. Kein Wunder, denn sie schmeckt sehr aromatisch und hat kaum Kalorien. Ob im Salat, als Gemüsesticks zum Dip oder in der Soße: Gurken sind im Sommer ein Muss! Lesen Sie auch Raffiniert aufgetischt: Gemüse-Rezepte vom Grill Gemüse spielt bei der Grillparty meist nur eine Nebenrolle – bis jetzt: Rücken Sie Paprika, Melanzani und Co. in den Mittelpunkt und tischen Sie folgende Köstlichkeiten auf!

Sommer am Teller: Fruchtige Bowl-Rezepte Es muss nicht immer Kuchen und Co. sein – diese fruchtig-süßen Bowls mit allerhand Obst lassen Naschkatzen-Herzen ebenso höher schlagen! Erbsen Klein, grün und rund: Die Erbse schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch ein guter Eiweißlieferant. Ob als köstliche Erbsensuppe, in einem frischen Salat oder als knackiger Begleiter für das Reisgericht. Die kleinen Kügelchen lassen sich vielseitig einsetzen und sind besonders gesund. Brokkoli Das wasserreiche Gemüse sättigt schnell und langanhaltend und ist besonders reich an Mineralstoffen. Beim Kauf von Brokkoli sollten Sie darauf achten, dass die Köpfe fest geschlossen sind und noch nicht gelb aufblühen. Rote Rübe Ebenfalls zugreifen sollten Sie bei der Roten Rübe. Sie steckt voller gesunder Nährstoffe und ist für eine kalorienbewusste Ernährung geeignet. Die Rote Rübe versorgt den Körper mit lebenswichtigen Nährstoffen und kann sogar die Gehirnalterung bremsen. Zudem fördert das Wurzelgemüse die Durchblutung, stärkt die Knochen und senkt den Cholesterinspiegel. Saisonales Obst im Juli Zwetschgen Zwetschgen sind der absolute Sommer-Klassiker schlechthin. Sie haben wenig Kalorien und Zucker und sind reich an den Vitaminen A, C und E. Die Zwetschgen lassen sich hervorragend zu Mus oder zum Zwetschgenkuchen verarbeiten. Beeren Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Co. werden jedes Jahr sehnlichst erwartet, denn die Sommerzeit ist Beerenzeit. Sie sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien und perfekt für das kalorienarme Naschen geeignet. Sie können aus den Beeren auch Marmelade, einen Obstkuchen oder ein Eis machen. Steinobstsorten wie Kirschen, Marillen und Pfirsiche Die Steinobstsorten sind bei Jung und Alt beliebt und ideal zum Einkochen oder zum Backen geeignet. Die fruchtigen Durstlöscher sollten möglichst schnell verzehrt und nicht lange aufbewahrt werden. Lagern Sie das Obst kühl und ohne Druck im Kühlschrank. Beim Kauf sollten Sie jedoch genau hinschauen, denn Pfirsiche und Co. in Bio-Qualität werden in Österreich leider noch wenig angebaut, da der Ertrag in südlicher gelegenen Regionen deutlich höher ist. Ebenfalls Saison haben: Salate

Melanzani

Fenchel

Kohlrabi

Zwiebeln

Erdbeeren

Wassermelonen Welche Lebensmittel Sie meiden sollten Obwohl das Ernteangebot im Juli riesig ist, sollten Sie dennoch genau prüfen, woher das Lebensmittel kommt und ob es gerade Saison hat. So ist es mit Spargel und Rhabarber im Juli endgültig vorbei. Für Paprika ist es im Juli meist noch zu früh, denn hierzulande hat das Sommergemüse von August bis Ende Oktober Saison. Wer Trauben aus regionalem Anbau kaufen möchte, muss sich auch noch etwas gedulden, denn die süßen Früchte haben nur kurz Saison. Ab September haben Sie die besten Chancen regionale Trauben zu ergattern.