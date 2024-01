Geld sparen beim Lebensmitteleinkauf: So hilft die 6-zu-1-Methode

Der wöchentliche Lebensmitteleinkauf überfordert nicht nur viele, sondern ist momentan auch alles andere als günstig. Ein Food-Influencer geht mit seiner Idee zum Planen und Sparen aktuell viral. Wir erklären, wie die 6-zu-1 Methode im Supermarkt funktioniert.

Geld zu sparen und gleichzeitig auf eine gesund, ausgewogene Ernährung zu achten, ist alles andere als einfach. Bis jetzt! Denn der Supermarkt-Trick des amerikanischen Food-Influencers Will Coleman hilft nicht nur beim Planen, sondern auch beim Sparen.

Das steckt hinter der 6-zu-1-Methode

Hinter dem Supermarkt-Trick verbirgt sich ein simples System, das gleich mehrere Probleme löst. In einem Interview mit der amerikanischen Fernsehsendung "Good Morning America" erklärt Coleman: "Die Idee hinter der 6-zu-1 Methode kam mir, weil es mich genervt hat, Geld und Lebensmittel zu verschwenden und Stunden im Supermarkt zu verbringen, um herauszufinden, was ich über die Woche alles brauche".

So funktioniert die 6-zu-1 Methode

Bei der Methode ist der Name das Programm. Für einen Wocheneinkauf empfiehlt Coleman folgendes:

6x Gemüse (etwa Zwiebeln, Brokkoli oder Tomaten)

5x Früchte (etwa Beeren, Äpfel oder Bananen)

4x Proteine (etwa Huhn, Tofu, Joghurt oder Eier)

3x kohlenhydrathaltige Lebensmittel (etwa Pasta, Reis oder Brot),

2x Saucen oder Brotaufstriche (etwa Guacamole oder Erdnussbutter)

1 Lebensmittel, das man sich selbst kaufen will (etwa einen Softdrink oder etwas Süßes)

Bei einer Familie oder einem Paar müssen die Mengen entsprechend erhöht werden. Zum Beispiel, indem vier Zucchini gekauft werden, anstatt nur eine.

6-zu-1 Methode sorgt für kreative Gerichte

Statt gleich für eine ganze Woche alle Gerichte zu planen, wird Coleman mit seinen Zutaten kreativ und kocht mit dem, was er hat. Bei der Planung macht er sich nur kurz Gedanken darüber, welche Lebensmittel gut kombinierbar sind. Seinen Follower:innen rät er: "Hab am besten immer ein paar Rezepte im Kopf, etwa wenn du Avocado-Toast mit Rührei frühstücken möchtest, oder an einem Abend in der Woche einen Salat, eine Burrito Bowl oder Pasta essen möchtest, sodass du zumindest die Zutaten für eines der Gerichte beim Einkauf mitnimmst." Auf seinem Tiktok-Kanal zeigt er zahlreiche Beispiele, wie er mit seiner Methode für seine vierköpfige Familie einkauft und kocht.

So wird mit der 6-zu-1 Methode Geld gespart

Gefrorene Früchte oder Gemüse, aber auch unverarbeitete Lebensmittel sind oft deutlich günstiger, als bereits verarbeitete, vorgeschnittene Produkte, fertige Mischungen oder verzehrfertige Snacks. Ein weiterer Pluspunkt der Methode: Bei dem Vorgehen kaufe man laut Coleman nichts, was man im Endeffekt gar nicht verwenden kann oder eigentlich nicht braucht.