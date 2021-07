Mit der Cheers Web App können Sie Ihren Liebsten online Drinks spendieren.

Freunde auf Getränke einzuladen ist nicht nur eine charmante Geste, sondern es zeigt Wertschätzung und schenkt Freude. In der heutigen Zeit der Digitalisierung kann so gut wie alles online erledigt werden. Warum nicht auch Drinks digital spendieren und versenden?

Was ist Cheers?

Mit der Cheers Web App wird das Einladen auf Getränke digitalisiert. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihren Liebsten online Drinks spendieren, die dann mittles QR-Code auf deren Smartphones versendet werden. In den Cheers Partner-Lokalen können die gekauften Getränke anschließend eingelöst werden.

Das Ziel von Cheers ist es, die Gastronomie in der Pandemie zu unterstützen. Nach monatelangen Schließungen ist es jetzt an der Zeit wieder besondere Momente mit Ihren Liebsten zu verbringen. Cheers kombiniert dabei das Freude schenken durch spendierte Drinks und das Entdecken neuer Lokale miteinander. Denn in der Web App finden Sie unter anderem eine Karte der Partner-Lokale, in der die gekauften Getränke konsumiert werden können. Darunter befinden sich bestimmt auch Restaurants und Bars, die Sie bis jetzt noch nicht getestet haben.

Wie funktioniert Cheers?

Auf cheers.at anmelden Ein Getränk auswählen Eine Grußbotschaft an Ihre Liebsten mitschicken Zwischen unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten wählen und online einfach und sicher bezahlen Das Getränk wird per SMS, WhatsApp, Mail oder Social Media an eine Person Ihrer Wahl geschickt Derjenige erhält eine Nachricht inklusive Cheers Code, um den Drink in einem Partner-Lokal einlösen zu können.

Welche Getränke können aktuell spendiert werden?