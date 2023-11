Mit diesen Tricks werden Lebensmittel wieder frisch

Passiert es Ihnen auch regelmäßig, dass Sie im Supermarkt zu viel einkaufen oder kurzfristig auswärts essen gehen und die Lebensmittel vor sich hin welken oder hart und trocken werden? Statt sie wegzuwerfen, können diese Frischhalte-Tipps angewendet werden, um Lebensmittel und Geld zu sparen.

Wer kennt das Problem nicht: Anfang der Woche kauft man frische Lebensmittel, die bereits Mitte der Woche im Mülleimer landen. Manche Lebensmittel halten gefühlt ewig, während andere bereits nach wenigen Tagen verderben. Doch das ist längst kein Grund, dass Obst, Gemüse, Brot & Co. noch in der Verpackung weggeworfen werden. Wir verraten die besten Tricks, damit Lebensmittel länger frisch und genießbar bleiben.

© Getty Images Brot, Bananen, Beeren & Co. landen besonders oft im Müll. ×

Altes Brot

Ein täglicher Besuch bei der Bäckerei des Vertrauens liegt für viele zeitlich nicht drin. Auch die Tatsache, dass ein ganzer Brotlaib für viele schlichtweg viel zu groß ist und nicht an einem Tag aufgegessen werden kann, führt dazu, dass die Reste oft weggeworfen werden. Wer hartes Brot wieder knusprig machen will, benetzt es rundum mit Wasser und gibt es für rund fünf bis zehn Minuten bei 180 Grad Celsius in den Ofen. Alternativ lässt es sich auch zu Croûtons umfunktionieren. Dafür bepinselt man die Würfel mit Öl und legt sie ein paar Minuten in den Ofen.

Welker Salat

Feuchtigkeit und Salate vertragen sich nicht. Darum gilt: je weniger Wasser in der Verpackung, desto besser. Daher, Kopfsalat & Co. in einem mit Küchenpapier ausgelegten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Das Papier nimmt nämlich die überschüssige Feuchtigkeit auf.

Lampige Kräuter

Kräuter müssen wie Blumen behandelt werden. Darum sollten sie immer in ein mit Wasser gefülltes Glas gestellt werden. Noch besser: Einen kleinen Plastiksack drüberziehen und diesen mit einem Haushaltsgummi am Glas befestigen. Durch dieses "Mini-Gewächshaus" bleiben Koriander, Petersilie & Co. länger frisch. Alternativ können Kräuter in Zeitungspapier eingewickelt in den Kühlschrank gelegt werden.

Schimmliger oder ausgetrockneter Käse

Damit Käse lange hält, muss er richtig eingepackt sein. Im besten Fall in porösem Papier. Diese Art Backpapier gibt es in fast jedem Supermarkt. Es sorgt dafür, dass das Milchprodukt atmen kann und nicht wie in einer Frischhaltefolie vor sich hin gammelt.

Pelzige Beeren

Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren sollten in einer Mischung aus einem Teil Essig und drei Teilen Wasser gewaschen werden, bevor wir sie in den Kühlschrank legen. So werden alle Bakterien abgetötet, die sich bereits auf den Früchten befinden, was wiederum verhindert, dass sie beim Lagern pelzig werden. Keine Sorge, wer die "Wasch-Mixtur" richtig dosiert, wird beim Naschen nichts vom Essig schmecken.

Braune Bananen

Mögliche Gründe für braune Bananen sind Druckstellen oder der fehlende Strang. Bananen sind nämlich Gesellschafterinnen. Sprich: Sie sollten zusammen am Stängel aufbewahrt werden. Trennen wir sie, gelangt das Ethylen (Pflanzenhormon das für den Reifungsprozess verantwortlich ist) in den Stängeln nicht mehr in den Rest der Bananen. Darum müssen wir sie wann immer möglich im Bündel aufbewahren.