Diese Lebensmittel haben Sie ihr Leben lang falsch gelagert

Es könnte an der Zeit sein, Ihre Küchenschränke neu zu ordnen. Von Ketchup bis Kartoffeln verraten Wissenschaftler nun alle Lebensmittel, die Sie jahrelang möglicherweise falsch gelagert haben...

Von Ketchup im Schrank bis Avocados im Kühlschrank - viele unsere Grundnahrungsmittel lagern wir tatsächlich seit Jahren falsch. Wir verraten die umstrittene Liste an Lebensmitteln die eigentlich einen ganz anderen Platz in der Küche einnehmen sollten, als automatisch gewohnt:

Avocados

Bei Avocados ist die Lagerung gar nicht so einfach. Wo sie hingehören hängt davon ab, in welchem Reifestadium sie sich befinden. Frische Avocados, welche sich noch hart anfühlen, sollten beispielsweise nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, da die Kälte den Reifungsprozess verlangsamt, und das Obst dadurch länger hart bleibt. Avocados die bereits reif sind kann man durchaus in den Kühlschrank legen, da sie dadurch deutlich länger genießbar bleiben.

Rohes Fleisch

Rohes Fleisch sollte selbstverständlich am besten im Kühlschrank aufbewahrt werden - doch hier ist vor allem das Fach entscheidend. Am besten eignet sich nämlich das unterste Regal: Dieses ist nicht nur dem Gefrierschrank am nähesten, sondern auch sonst die kühlste Ebene, da die kalte Luft nach unten sinkt. Außerdem müssen Lebensmittel, die roh verzehrt werden sollen, getrennt von verarbeitetem Lebensmitteln oder selbst Gekochtem aufbewahrt werden.

Ketchup und Mayonnaise

Gehört Ketchup und Mayonnaise in den Kühlschrank? Die Debatte spaltet seit Jahrzehnten die Haushalte. Während manche argumentieren, dass Saucen immer im Schrank bleiben sollten, sind andere der Meinung, dass sie im Kühlschrank länger frisch bleiben. Wissenschaftlich gesehen, sollten Saucen bis zum Öffnen bei Raumtemperatur gelagert werden; nach dem Öffnen ist eine Aufbewahrung im Kühlschrank die bessere Option.

Auch der Ketchup-Hersteller Heinz hat eine ganz klare Meinung und beendete vor kurzem die Debatte: Gehört Ketchup in den Kühlschrank? Heinz beendet Debatte

Äpfel

Für viele Obstliebhaber ist es möglicherweise die erste Wahl, Äpfel in eine Schüssel als Herzstück eines Esstisches zu präsentieren. Dennoch sind Wissenschaftler überzeugt, dass die Aufbewahrung von Äpfeln im Kühlschrank für einen besseren und noch frischeren Geschmack sorgt. Wenn ein Apfel altert, setzt das Obst ein Hormon names Ethylen frei, welches anzeigt, wie reif die Frucht ist. Die Lagerung von Äpfeln im Kühlschrank verlangsamt diesen Prozess und verbessert dadurch die Geschmacksqualität.

Eier

Das Aufbewahren von Eiern im Kühlschrank gilt für viele als selbstverständlich - die meisten haben sogar an der Seite der Kühlschranktüre eigene Ei-Halterungen. Doch die integrierte Halterung sind tatsächlich Fehl am Platz. Eier sollten nämlich ganz hinten und überhaupt nicht in der Nähe der Türe gelagert werden. Durch das Öffnen und Schließen der Kühlschranktür, führt dies zu Temperaturschwankungen, was wiederum dazu führen kann, dass Eier schneller verfaulen.

Brot

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Brot auch gekühlt wird, da viele glauben, dass Gebäck bei kühleren Temperaturen länger frisch bleibt. Jedoch gilt dies als absolutes No-Go, da kühle Temperaturen Gebäck härter und steifer machen. Brot sollte also immer bei Raumtemperatur gelagert werden.

Kartoffeln

Kartoffeln zählen ebenfalls zu den Lebensmitteln, die keinesfalls im Kühlschrank aufbewahrt werden sollten. Wenn Kartoffeln im Kühlschrank gelagert werden, wird die Stärke in dem Gemüse in Zucker umgewandelt. Beim Backen oder Frittieren verbinden sich diese Zucker mit der Aminosäure Asparagin und produzieren die Chemikalie Acrylamid, die sogar als schädlich gilt.