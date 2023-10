Neuer Snack: Pom-Bären werden jetzt zu Stapelchips

Pom-Bären im neuen Stil

Jeder kennt sie, jeder liebt sie! Pom-Bären sind Kult und mittlerweile seit 1987 auf dem Markt.

Zwar wurden in in den Jahren unterschiedliche Geschmacksrichtungen gelauncht, doch im groben blieb der Snack bis heute unverändert. Bis jetzt, denn 'Intersnack' bringt nun eine völlig neue Version der leckeren Knusperbären auf den Markt und diese überrascht wirklich jeden.

Pom-Bären werden zu Stapelchips

In drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen (Paprika, Original & Sourcream) werden wohl noch dieses Jahr die Pom-Bär 'Crizzlies' freigelassen. In der Schweiz soll es die Snack-Neuheit bereits schon geben, in Deutschland wird sie wohl gerade ausgerollt und Österreich steht auf der Warteliste, kommen werden sie höchstwahrscheinlich aber noch dieses Jahr.

© Instagram / foodschau ×

Food-Tester macht ersten Check

Bob von FoodSchau hat sich den drei neuen Snack-Dosen bereits angenommen und sie seinem härtetest unterzogen, sein Fazit seht Ihr hier.