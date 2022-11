× Omas Rezeptbuch wird lebendig

Aus Liebe zu Omas Küche. Als Quereinsteigerin fand die heute 60-Jährige, nach mehr als 45 Jahren im Bürojob, zu ihrer Leidenschaft zurück.

Früher, wenn man im Spätherbst zu den Großeltern aufs Land fuhr, roch es schon am Gartentor verführerisch nach den frisch geernteten Äpfeln, nach Zimt, Orangen, Pflaumen. Das Erntedankfest war vorüber, Oma stand in der Küche, gebeugt über ihr altes Rezeptbuch, und begann zu zaubern. Marmeladen, Säfte, eingelegtes Gemüse, auch das erste Weihnachtsgebäck war schon dabei. Die Wienerin Marianne Varga verwandelt nun diese Erinnerungen -ganz nach Omas Kochbuch -in herrliche Köstlichkeiten. Dabei dreht sich alles um den Urgeschmack. "Die Greisslerin" setzt auf Zutaten aus streng kontrollierter biologischer Basis. Und sie kombiniert und ergänzt mit traditioneller, themen- und regionsbezogener österreichischer Küche, die manchmal auch mediterranen Einschlag haben kann.

die-greisslerin.at

Für den Gaumen und das Gemüt

Marianne Varga erfüllte sich mit ihrem eigenen Unternehmen "Die Greisslerin" einen Herzenswunsch, der bis in ihre Kindheit zurückreicht.

Was steht hinter "Die Greisslerin"?

Marianne Varga: "Die Greisslerin" lässt nicht nur Omas Rezeptbücher wieder auferstehen, auf zeitgemäße, köstliche und liebevolle Art, sondern sie sorgt auch dafür, dass unsere Kindheitserinnerungen, die Düfte und Gerichte aus Omas Küche, nicht verblassen. Etwas Schöneres kann man wohl kaum schenken. Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend. Wenn wir einen Blick auf heutige Gastro-Trends werfen, hatte meine Oma einen ausgesprochenen Gourmet-Anspruch. Die beste Wirkung am Gaumen und im Gemüt zeigen meine Produkte, wenn man sie genießt, nicht nur gebraucht.

Apropos Geschenk - Köstlicher Genuss wie selbst gemacht, damit kann man sich selbst eigentlich immer beschenken. Besonders zu Weihnachten freuen sich darüber aber sicher auch Verwandte und Bekannte!