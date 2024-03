Schoko-Osterhasen im Test: DAS ist der überraschende Gewinner

Beim großen Gault&Millau Schoko-Osterhasen-Test setzte sich ein überraschender Hase gegen die Konkurrenz durch.

Aus den Supermarktregalen lachen sie uns bereits seit Wochen entgegen. Sie sind in Cellophan oder in Alufolie verpackt, bunt dekoriert und dürfen in keinem Osternest fehlen: die beliebten Schokolade-Osterhasen.

Expert:innnen des Gourmetführer Gault&Millau haben das Osterhasen-Angebot durchforstet und verschiedene Schokohasen blind verkostet. Dazu wurden die Hasen ausgepackt, in kleine Stücke zerteilt und so unkenntlich gemacht in die Verkostungsrunde gereicht.

Shoko-Osterhasen Verkostungskriterien

Die Jury beurteilte die Schokoladen-Optik nach Farbe und Glanz, das Aroma von verhalten bis duftig sowie von röstig/nussig bis milchig/karamellig. Am Gaumen darf die Schokolade nicht körnig haften bleiben, sondern soll schön schmelzen und einen angenehmen Geschmack hinterlassen. Zu fett ist ebenso unangenehm wie zu süß – gesucht wird die perfekte Balance und ein angenehmes Mundgefühl.

Veritable Überraschung beim großen Gault&Millau Schokohasen-Test © Getty Images ×

Das ist der beste Schokohase Österreichs

Das Ergebnis überraschte selbst die Jury, denn dieses Jahr führt kein bekannter Name die Ergebnisliste an, sondern ein veganes Produkt. Die Osterhasen ausschließlich aus Milchschokolade wurden anonym in Supermärkten und auf gurkerl.at besorgt, die jeweiligen Preise sind auf 100 Gramm umgerechnet.

Die Top 10 im Überblick