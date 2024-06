× Sie haben Ihr Essen in der Mikrowelle immer falsch platziert

Viele kennen das Problem: Holt man das Essen aus der Mikrowelle, verbrennt man sich fast die Finger am Teller, doch das Essen darauf ist immer noch kalt. Was die wenigsten wissen: Der Fehler liegt dabei überraschenderweise häufig an der falschen Platzierung des Tellers.

Die Mikrowelle ist in den meisten Haushalten ein unverzichtbares Küchengerät. Schnell ein kaltes Gericht aufzuwärmen, ist damit überhaupt kein Problem. Doch beim ersten Bissen stellt man häufig fest, dass es an manchen Stellen kalt ist, während das Essen an anderen Stellen schon fast kochend heiß ist. Doch warum ist das so?



Darum bleibt das Essen in der Mikrowelle lauwarm

Dafür muss man sich erstmal bewusst machen, wie eine Mikrowelle überhaupt funktioniert. Ein Geräteteil namens Magnetron sorgt in der Mikrowelle dafür, dass man Essen innerhalb weniger Minuten aufwärmen kann. Dabei handelt es sich um eine Art Sender, der elektromagnetische Wellen erzeugt und somit die Wassermoleküle in den Lebensmitteln in Bewegung setzt. Dadurch wird dann Wärme erzeugt. Damit die Wärme besser verteilt werden kann, verfügen viele Mikrowellen über einen Drehteller. Doch genau hier passiert den meisten der entscheidende Fehler.

© Getty Images ×

Das Problem: Die elektromagnetischen Wellen haben keine sonderlich große Reichweite. Deshalb gelangen sie schwerer in die Mitte der Mikrowelle und weniger Wärme wird erzeugt. Allerdings stellen die meisten Menschen ihr Essen genau in die Mitte des Drehtellers, um es zu erhitzen. Da dort aber weniger Strahlung herrscht, kann nicht ausreichend Wärme erzeugt werden und das Essen bleibt lauwarm.

Mit diesem Trick wird das Essen in der Mikrowelle gleichmäßig warm

Für eine gleichmäßige Erhitzung reicht deshalb schon ein einfacher Positionswechsel. Platzieren Sie Ihr Essen am besten immer am Rand des Drehtellers. So gelangt die Wärme besser an alle Stellen und Ihr Gericht erwärmt sich gleichmäßig. Damit die Wärme noch besser verteilt wird, ist es ratsam, das Essen zwischendurch umzurühren. So sorgen Sie für eine angenehme Temperatur.