× So lagern Sie Ihren Wein optimal

Der Herbst naht, die Trauben reifen und die kühleren Temperaturen laden auf ein Gläschen Wein ein. Damit auch dem Geschmack nichts im Wege steht, verraten wir Experten-Tipps, um Ihren Wein optimal zu lagern.

Der anspruchsvolle Weingenießer investiert nicht nur in die Flaschen, sondern auch in die richtige Lagerung. Denn, die richtige Lagerung ist bei Wein das A und O - nicht nur bei Sondereditionen und speziellen Jahrgängen. Doch dafür muss nicht gleich ein eigener Weinkeller her. Die Experten von Liebherr-Hausgeräte verraten ganz einfache Grundregeln für den perfekten Weingenuss:

© Liebherr ×

Experten-Tipps: So lagern Sie Ihren Wein richtig

1. Temperatur

Für optimalen Weingenuss müssen die Lagertemperaturen konstant sein. Bei starken Temperaturschwankungen dehnt sich der Wein aus oder zieht sich zusammen, was zu fahlem Geschmack führen kann. Die idealen Lagertemperaturen liegen bei Weiß- und Rotwein bei 10-12 Grad Celsius. Der klassisch österreichische Grüne Veltliner sollte bei 8-10 Grad Celsius gelagert werden. Der Blaufränkische entfaltet sein volles Geschmackspotenzial hingegen bei 10-16 Grad Celsius. Diese Spanne hängt unter anderem von der Jahreszeit ab. Im Sommer sind die Umgebungstemperaturen und damit auch die Weingläser tendenziell höher, was eine Lagerung um ein paar Grad kühler erforderlich macht.

2. Klima

In Bezug auf das Klima ist eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit zu beachten, damit sich Aromen nicht verflüchtigen können. Hier ist auch das Design der Weinflasche entscheidend: Korken müssen sich optimal an den Flaschenhals anschmiegen, damit das richtige Maß an Feuchtigkeit durchgelassen wird.

3. Gerüche

Weinkorken sind nicht ganz dicht, was bedeutet, dass Fremdgerüche in den Wein eindringen können. Aus diesem Grund sollten Weine nicht neben chemischen Putzmitteln oder stark riechenden Essen gelagert werden. Ein unangenehmer Geruch bzw. bitterer Geschmack des Weins sind klare Anzeichen dafür, dass der Wein „korkt“. Dies muss allerdings nicht immer am Korken liegen und kann auch bei Drehverschlüssen vorkommen.

4. Vibration

Unter der Erde gelegen, sind Weinkeller im Regelfall vor Vibration geschützt. Sind die Flaschen dennoch leichten Vibrationen ausgesetzt (bspw. Nähe zu U-Bahn-

Stationen), können diese den Wein zu erhöhter Reaktion bringen und den aromatischen Höhepunkt der Reifung beschleunigen.

5. UV-Schutz

Weine absorbieren den UV-Anteil des Lichts. Diese Absorption kann dazu führen, dass Primärfruchtaromen (Aromen, die die Weintraube mit sich bringt) und Tannine zerstört werden. Daher ist eine dunkle, UV-geschützte Lagerung für die Entfaltung des Geschmacks essenziell.

Geräte auf Weinkeller-Niveau

Wer nichts dem Zufall überlassen will, sollte auf professionelle Weinlagerschränke, etwa von Liebherr-Hausgeräte, setzen. Die hochmodernen Küchen-Gadgets schaffen für jedes Wohnumfeld einen neuen Standard in puncto Weinkühlung. Dank konstanten Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können die guten Flaschen in jedem Raum ihre volle Wirkung entfalten. Somit steht dem Feierabend-Gläschen nichts mehr im Weg!