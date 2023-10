So sparen Sie beim Lebensmitteleinkauf bares Geld

Ein Wocheneinkauf kann die Tage schon mal so viel kosten, wie früher ein ganzer Monatsvorrat. Wir verraten Top-Tipps die beim Lebensmitteleinkauf monatlich mehrere hundert Euro Ersparnis bringen.

Seit über einem Jahr steigen die Preise rasend schnell. Besonders spürbar ist das an den Kassen der Supermärkte. Daher wird es immer wichtiger das Lebensmittelbudget so niedrig wie nur möglich zu halten. Einkaufszettel, Großpackungen und der Griff zu Eigenmarken entlasten die Geldbörse zwar bereits, doch es gibt noch viele weitere Geheim-Tipps, die das Lebensmittelbudget im Zaum halten:

Tipp 1: Den Supermarkt kennenlernen

Lebensmittelgeschäfte sind nun mal darauf ausgerichtet, dazu zu verleiten, mehr Geld auszugeben. Geht man planlos durch die Gänge, greift man oft zu Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht. Um Impulskäufe zu verhindern, organisiert man die Einkaufsliste am besten nach der Anordnung des Supermarkts. So überspringt man automatisch Dinge, die man nicht braucht, und kommt nicht in Verlockung.

Tipp 2: Zu bestimmten Uhrzeiten einkaufen

Kurz vor Ladenschluss geben manche Supermärkte Rabatte auf Obst und Gemüse, sowie auf Wurst, Käse und Fleisch. Auch beim Bäcker oder auf dem Wochenmarkt lassen sich mit diesem Trick bis zu 50 Prozent sparen. Nach Sonderangeboten zu fragen, kostet schließlich nichts.

Tipp 3: Beim Einkaufen mitrechnen

Um beim Einkaufen den Überblick über die Ausgaben zu behalten, sollte man immer im Kopf haben, wie viel alles im Warenkorb kostet. Der Rechner am Handy bietet hier schnelle Hilfe. Somit wird verhindert, dass aus Versehen zu viel ausgegeben wird.

Tipp 4: Niemals mit leeren Magen in den Supermarkt

Geht man hungrig in den Supermarkt, kauft man meist viel mehr als notwendig - denn in dem Moment sieht alles lecker aus. Die Lösung? Essen, und zwar vor dem Einkaufen! Eine kleine Banane oder ein Frühstücksriegel vor dem Supermarktbesuch verhindern den Kauf von überflüssigen Lebensmitteln.

Tipp 5: Ein Handtuch mitnehmen

Das Wasser, dass man oft auf Gemüse oder Obst findet, hält die Lebensmittel nicht nur frisch, sondern bringt auch mehr auf die Waage. Daher sollte man die frischen Lebensmittel immer zuerst abtrocknen, bevor man sie abwiegt und kauft.

Tipp 6: Verschiedene Läden für verschiedene Produkte

Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene Supermärkte unterschiedliche Preise haben. Oft variiert der Preis sogar für dasselbe Produkt stark von Laden zu Laden. Informiert man sich vorab über die Preisunterschiede in verschiedenen Läden, kann man Lebensmittel dort kaufen, wo sie momentan am günstigsten sind. So kann man bei Sonderangeboten zuschlagen, die einem möglicherweise nie aufgefallen wären.

Tipp 7: Den Blick nach unten richten

Viele Supermärkte platzieren die teuersten Produkte bewusst auf Augenhöhe in den Regalen. Die günstigen Produkte befinden sich meist ganz unten oder oben.