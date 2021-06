Sophia Loren weiht ihr erstes Restaurant ein

Sophia Loren spielt ihre eigene Mutter Sophia Loren spielt die Rolle ihrer Mutter in einer TV-Serie für Italiens öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI. Die Serie, die in Neapel und Rom gedreht wird, basiert auf einem autobiografischen Werk von Lorens Schwester Maria Scicolone, in dem die charismatische Figur der Mutter Romilda Villani im Vordergrund steht.