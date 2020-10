Trüffelparadies: Am 24. und 25. Oktober finden die 2. Trüffelgenusstagen am Wiener Alsergrund statt.

Kleine Kostbarkeiten. Am 24. und 25. Oktober lädt Hannah Neunteufel zu den 2. Trüffelgenusstagen am Wiener Alsergrund. Das Motto? Trüffel für alle! „Auch heuer wollen wir zum Saisonstart des Tuber Magnatum die ersten weißen Trüffelfunde ehren – taufrisch, von klein bis groß, und alle Herrlichkeiten rund um das ganze Trüffeluniversum“, so Neunteufel. „Für jeden Geschmack und jede Geldbörse. Für die kleine Freude zwischendurch und das große Glück am Gaumen.“ An beiden Tagen gibt es – indoor wie outdoor – eine spannende Mischung aus Trüffelmarkt, Gourmet-Treff und Wiener Heurigenflair zu entdecken. Plus: Trüffel-Talk mit Trüffeljäger Luca Miliffi am Samstag und Sonntag um 15 Uhr!

TARTUFO TOTALE – Die Trüffelgenusstage am Alsergrund

24. & 25. Oktober im VIENNABallhaus, Berggasse 5, 1090 Wien

11.00–20.00 Uhr, Eintritt frei