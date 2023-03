Trend-Food: Sushi aus dem Waffeleisen

Klingt skurril, schmeckt aber lecker: Sushi-Rezept geht auf TikTok viral.

Geschmacksache? Absolut. Dennoch sollten Sie diesem Food-Experiment eine Chance geben, insbesondere wenn Sie gerne japanische Gerichte essen und ihnen Sushi langsam zu eintönig wird. Das Rezept ist inspiriert vom knusprigen Reis-Sushi, welches im Kult-Restaurant Nobu als Appetizer serviert wird. Auf TikTok wurde das Gericht etwas abgeändert, sodass es jeder, der ein Waffeleisen in der Küche stehen hat, nachkochen kann. Gekochter und marinierter wird dabei ins Waffeleisen gegeben und dort so lange gebacken, bis er knusprig ist. Anschließend wird er nach Belieben mit Sushi-Toppings belegt und mit Saucen verfeinert.

Und so geht's: Basisrezept mit Thunfisch

Zunächst wird Sushi-Reis gekocht und mit Reisessig, Sesamöl und Mirin gewürzt. Währenddessen Thunfischwürfel in Reisessig, Sojasauce und Sriracha marinieren. Das Waffeleisen mit Fett benetzen und anschließend den Reis einfüllen. Nun müssen Sie geduldig sein: Es dauerte einige Minuten, bis der Reis so knusprig ist, dass er in einem Stück aus dem Waffeleisen gehoben werden kann. Wenn es dann soweit ist, einen Klecks Wasabi in den Rillen der Waffel verteilen und mit dem marinierten Thunfisch belegen. Mit geschnittenen Frühlingszwiebeln und Gurkenwürfel garnieren und mit Sriracha, zerbröseltem Nori und weißem Sesam verfeinern.