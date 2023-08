Das Kochwasser von Pasta sollte nie verschwendet werden. Denn das angereicherte Wasser kann vielfältig genutzt werden, sei es beim Kochen oder sogar für die Pflanzen- und Hautpflege. Wir verraten die Geheim-Tipps.

Nudeln sind ein Dauerbrenner in der Küche. Zurecht, denn sie sind nicht nur lecker, sondern auch blitzschnell und einfach zubereitet. Aber auch das Nudelwasser sollte man nicht unterschätzen. Wir zeigen, wie das Kochwasser sinnvoll weiterverwendet werden kann:

1. Als Geheimzutat für Saucen

Sobald Nudeln al dente gekocht sind, bietet sich das Wasser hervorragend an, um damit auch die Pasta-Sauce zu perfektionieren. Nudelwasser enthält Stärke, mit der sich Soße ganz einfach binden lässt. Das Kochwasser eignet sich für Pestos, Dips und Soßen jeder Art, die dadurch schön cremig werden. Am besten rührt man dafür das noch heiße Nudelwasser in die Soße.

2. Zum Einweichen von Hülsenfrüchten

Bohnen, Linsen und Erbsen sollten vor dem Kochen am besten über Nacht eingeweicht werden. Dies verkürzt nicht nur die Garzeit, sondern erhöht auch die Verträglichkeit der Hülsenfrüchte. Denn, während dem Einweichen wird ihre Haut weicher und die schwer verdaulichen Kohlenhydrate werden großteils abgebaut. Wer zum Einweichen statt Leitungswasser das gesalzene Kochwasser von Nudeln verwendet, verleiht dem Gericht bereits vor dem Kochen ein verlockendes Aroma.

3. Um das Geschirr zu putzen

Die im Nudelwasser enthaltene Stärke wirkt auch als natürliches Reinigungsmittel und beseitigt sogar hartnäckige Verschmutzungen. Einfach das warme Nudelwasser in das Spülbecken schütten und damit das Geschirr putzen.

Das abgeseihte Wasser kann man zudem in einem Glas im Kühlschrank aufbewahren. Nach kürzester Zeit formt das Nudelwasser eine gelartige Substanz. Diese kann unverdünnt wie ein gewöhnlicher Reiniger oder Spülmittel für den Hausputz verwendet werden.

4. Zum Pflanzen-Gießen

Pastawasser ist reich an Mineralstoffen aus dem enthaltenen Salz: Diese brauchen nicht nur wir Menschen, sondern auch Pflanzen, um zu wachsen. Sowohl für das Gemüsebeet als auch für den Blumentopf kann das Wasser deshalb bestens zum Gießen verwendet werden.

Wichtig dabei ist, das Nudelwasser vorher abkühlen zu lassen. Mit heißem Wasser sollte man Pflanzen nie gießen – das kann ihnen schaden. Auch bei dem Salz im Wasser ist etwas Vorsicht geboten: Zu viel Salz kann Pflanzen ebenso wie heißes Wasser schaden.

5. Als Fußbad und Haarkur

Nudelwasser gilt auch als Beauty-Elixir. Nach dem Abendessen ist es an der Zeit, die Füße hochzulegen – besser noch, sie ins Nudelwasser einzutauchen. Ein Fußbad in dem lauwarmen Nudelwasser verspricht Entspannung, während die eingeschlossenen Mineralstoffe für zarte und geschmeidige Füße sorgen.

Und für die Haare ist Nudelwasser wahrhaftig wie eine belebende Kur - besonders bei strapazierten Haaren. Ins Haar einmassiert, entfaltet das Wasser über zehn Minuten seine Wirkung und wird danach ausgespült. Anschließend können die Haare wie gewohnt mit Shampoo gewaschen werden.