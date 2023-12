Stressfreie Weihnachten: So gelingt das Weihnachtsmenü entspannt

Der Weihnachtsstress ist vorprogrammiert: Neben Geschenke zu verpacken und die eigenen vier Wände weihnachtlich zu dekorieren, soll auch noch das Menü für Heiligabend geplant werden. Wie die Planung und Umsetzung des Festmahls ein Leichtes wird, verraten wir hier.

Zu Weihnachten kommt die ganze Familie zum gemeinsamen Schlemmen zusammen. Die Liebsten sollen natürlich mit einem ausgiebigen Weihnachtsmenü verwöhnt werden. Doch solch ein Menü braucht viel Vorbereitung. Diese bringt vor allem eins mit sich: Stress. Aber beachtet man einige Dinge, gelingt das Weihnachtsmenü ganz entspannt.

Mit diesen Tipps gelingt das Weihnachtsmenü entspannt

Klug Einkaufen

Eine gute Planung senkt den Stresspegel. Daher, nicht erst kurz vor dem großen Tag mit dem Einkauf beginnen. Wer es schlau macht, fängt schon einige Tage vorher an. Die Einkaufsliste kann in Lebensmittel aufgeteilt werden, die gut gelagert werden können und in die, welche frisch sein sollen.

Den Tag nutzen

Vorspeisen, Beilagen und Hauptgericht können nicht gleichzeitig gekocht werden, vor allem bei einem aufwendigen Weihnachtsessen. Gewisse Dinge können beispielsweise schon am Morgen erledigt werden. Wer sich strikt an einen erstellten Zeitplan hält, muss sich unter all dem Stress nicht den Kopf darüber zerbrechen, wann der Braten in den Ofen muss und das Gemüse geschnitten wird.

Auf Teamwork setzen

Am liebsten möchte man alles alleine in Ruhe machen. Wenn Hilfe angeboten wird, lehnt man dankend ab. Doch gerade an Weihnachten darf man sich auch gerne mal helfen lassen. Das ganze Menü muss nicht alleine auf die Beine gestellt werden. Ein Salat oder ein Dessert können die Gäste zu Hause vorbereiten und mitbringen.

Oder aber man verteilt an Heiligabend klare Rollen, wer für Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise zuständig ist. Natürlich hat eine Küche nicht unbegrenzt viel Platz. Wer aber nach dem Motto "wer keine Aufgabe in der Küche hat, muss raus" arbeitet, kommt ziemlich gut voran.