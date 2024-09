Welche Lebensmittel Sie im September kaufen und essen sollten

Der September markiert den Übergang vom Sommer zum Herbst und bringt eine Fülle an saisonalem Obst und Gemüse mit sich. Während die letzten Sommerfrüchte noch geerntet werden, halten bereits die ersten Herbstsorten Einzug in unsere Küchen.

Der Kauf von saisonalen Produkten lohnt sich aus mehreren Gründen. Es ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch geschmacklich oft überlegen, da die Früchte und Gemüsesorten in dieser Zeit optimal reifen. Im September müssen wir uns zwar von den ersten Sommerfrüchten verabschieden, dafür sind die ersten herbstlichen Gemüsesorten erhältlich. Hier folgt ein Überblick über das saisonale Angebot im September.

Diese Gemüse hat im September Saison

Kürbis

Der Kürbis ist das herbstliche Gemüse schlechthin und feiert im September seinen großen Auftritt. Von Hokkaido über Butternut bis hin zu Muskatkürbis – die Sortenvielfalt ist groß und eignet sich für Suppen, Ofengerichte oder als Püree.

Aubergine

Dieses mediterrane Gemüse hat ebenfalls im September Saison. Auberginen lassen sich vielfältig verarbeiten, zum Beispiel in Ratatouille, Aufläufen oder auf dem Grill.

Paprika

Besonders aromatisch und reich an Vitamin C, eignet sich Paprika roh, gefüllt oder als Zutat in vielen Gerichten. Besonders groß ist das Angebot im September

Tomaten

Im Spätsommer schmecken Tomaten am besten. Die Ernte läuft noch bis zum Ende des Monats und bietet eine große Auswahl an Sorten, von Cherry-Tomaten bis hin zu Fleischtomaten.

Brokkoli und Karfiol

Diese beiden Kohlsorten sind im September besonders frisch und reich an Nährstoffen. Sie eignen sich hervorragend für Eintöpfe, Aufläufe oder als gedünstete Beilage.

Zucchini

Noch ein Nachklang des Sommers, doch auch im September ist Zucchini weiterhin frisch verfügbar. Sie kann vielseitig eingesetzt werden, ob gegrillt, gebraten, gefüllt oder als Zoodle.

Kartoffeln

Die Ernte der Frühkartoffeln ist abgeschlossen, aber im September kommen die festkochenden und mehligkochenden Sorten auf den Markt. Diese eignen sich perfekt für Püree, Ofenkartoffeln oder klassische Kartoffelsalate.



Saisonales Obst im September

Zwetschgen

Diese Steinfruchte sind im September besonders aromatisch. Zwetschgen eignen sich hervorragend für Kuchen und Kompott, das sie ihr ausgeprägtes Aroma auch bei Hitze oder Kälte bewahren.

Äpfel

Der September ist der klassische Erntemonat für Äpfel. Viele verschiedene Sorten, von süß bis säuerlich, sind jetzt frisch vom Baum erhältlich. Besonders regionale Sorten wie Boskop oder Elstar sind jetzt reif und perfekt für den direkten Verzehr oder zum Backen.

Beeren

Auch Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren erreichen jetzt ihre optimale Reife und den besten Geschmack. Roh genossen sind Beeren echte Vitaminbomben.

Diese Lebensmittel haben ebenfalls Saison

Gurken

Mais

Bohnen

Kohlrabi

Karotten

Radieschen

Nutzen Sie die Gelegenheit und genießen Sie die reiche Ernte dieses Monats!