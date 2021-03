Trend-Gerichte

Baked Feta Pasta, Nature’s Cereal und Dalgona Coffee: Diese Rezepte müssen Sie kennen!

Die Videoplattform TikTok ist zurzeit der angesagteste Ort, wenn es um einfache, schnelle und leckere Rezepte geht. Wir zeigen Ihnen die Beliebtesten, die Sie unbedingt ausprobieren sollten!

Nature’s Cereal

Im Februar tauchte ein Video von einem neuen Frühstücks-Trend namens Nature’s Cereal (deutsch: Müsli der Natur) auf, das innerhalb von kürzester Zeit viral ging und 4,3 Millionen Mal geklickt wurde. Richtig berühmt wurde das Gericht, als Sängerin Lizzo es letzte Woche probierte und verkündete, sie sei süchtig nach dem getreidefreien "Müsli". Der neue Frühstücks-Trend ist im Grunde genommen ein Obstsalat mit Kokoswasser. Im Originalrezept werden dafür Granatapfelkerne, Brombeeren und in eine Schüssel gegeben. Statt Milch wird Kokoswasser verwendet. Es ist nicht nur super lecker und einfach zu machen, sondern soll auch bei Verstopfungsproblemen helfen und für einen Energieschub sorgen!

Zutaten Brombeeren

Blaubeeren

Granatapfelkerne

Eiswürfel

Kokoswasser Zubereitung Alle Früchte in eine Schüssel geben. Mit Kokoswasser übergießen. Eiswürfel dazugeben.

Baked Feta Pasta

Die Baked Feta Pasta sieht man in den sozialen Medien zurzeit einfach überall. Kein Wunder, denn das herzhafte Gericht ist ultra schnell zubereitet beinhaltet nur wenige Zutaten. Das Rezept stammt ursprünglich übrigens aus Finnland und war dort sogar so beliebt, dass zwischenzeitig der Feta in den Supermärkten komplett ausverkauft war.

Zutaten 250g Kirschtomaten

2 Knoblauchzehen

200g Feta

Olivenöl

250g Pasta

Basilikum

Salz und Pfeffer

Zubereitung Den Feta und Kirschtomaten in eine Auflaufform geben. Knoblauch schälen, fein würfeln darüber streuen. Alles mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Bei 220 °C Ober-/Unterhitze (200 °C Umluft) ca. 30 Minuten im Ofen backen. In der Zwischenzeit die Pasta kochen und abgießen. Die Auflaufform aus dem Ofen nehmen und alles mit einer Gabel zerdrücken und vermengen. Die Nudeln unterrühren und mit Basilikumblättern bestreuen.

© Getty Images

Dalgona Coffee

Wer braucht schon Eiskaffee oder Frappè? Das aktuelle Trendgetränk heißt Dalgona Coffee! Die Kaffeespezialität aus Südkorea schmeckt nicht nur unglaublich köstlich, sondern ist auch ein echter Hingucker! Wohl einer der Gründe, wieso man den cremigen, luftigen Kaffee gerade überall auf in den sozialen Netzwerken entdeckt.