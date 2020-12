© Hersteller / Manhattan Lounge

It’s always 5 o’clock somewhere! Mit diesem edlen Cocktail-Set können sich Ihre Lieben ganz einfach zuhause Drinks mixen, bis die Bars und Restaurants wieder aufsperren. So wird das eigene Wohnzimmer zur Luxus-Cocktailbar. Manhattan Lounge Cocktail Set von Butlers um 29,99 Euro, gefunden auf butlers.com.