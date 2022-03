Cremiges Eis mit Mandelgeschmack, verstrudelt mit Vanilleeis, umhüllt von köstlich knackiger weißer Schokolade mit gerösteten Mandelstückchen und zur Hälfte in knackige Milchschokolade getaucht.

Fruchtiges Eis mit schwarzer Johannisbeere und Himbeere verstrudelt mit cremigem Vanilleeis, getaucht in weiße Schokolade und zur Hälfte in Milchschokolade.

Ladet Eure Batterien auf. Heuer geht es fruchtig, bunt und knisternd in die Weiten des Eisuniversums. Mit Buzz Lightyear Popping Rocket: Eine Knisterspitze aus einer Glasur mit Erdbeergeschmack und Knisterpulver toppt dabei Wassereis mit Zitronen-, Ananas und Waldfruchtgeschmack. Genau richtig zum Start des neuen Buzz Lightyear Films aus dem Toy Story Kosmos.

Ein Motiv aus Disney Frozen´s wunderschöner Winterwelt begeistert heuer kleine und große Eisfans. Auf einer knusprigen, lilafarbenen Waffel thront eine Schneeflockenkrone aus köstlichem Eis in Pastellblau mit Vanillegeschmack – selbstverständlich ohne künstliche Farbstoffe. Mit dem Disney Snowflake gibt es nun erstmals auch ein Waffeleis für die Kids, das nach den „Verantwortungsbewusst gemacht für Kinder“-Kriterien entwickelt wurde.

Die magische Welt von Disney´s Die Eiskönigin wird auch bei Cremissimo zum Leben erweckt: Blaues und weißes Vanilleeis mit Schneeflocken-Topping in einer magischen Schneeflocken-Abfüllung. Die erste Cremissimo Variante, die nach den „Verantwortungsbewusst gemacht für Kinder“-Kriterien speziell für Familien und Kids entwickelt wurde.

Von weisen Helden kann man nie genug bekommen, daher ergänzt noch der kleine, aber schlaue und mächtige Yoda aus Star Wars das Sortiment - am Stiel in Form des Star Wars Großmeisters. Natürlich gefärbtes grünes Eis mit Vanillegeschmack sowie helles und dunkles Eis mit Schokoladengeschmack sorgen für den typischen Yoda Look.